Київ просить у Кабміну 50 млрд грн на метро на Троєщину



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Київрада просить фінансової підтримки держави, щоб побудувати метро на Троєщину

На пленарному засіданні Київської міської ради у четвер, 14 листопада, депутати звернулися до президента України та Кабінету міністрів щодо виділення коштів на будівництво лінії метро на житловий масив Троєщина.

Рішення підтримали 78 депутатів Київради, повідомляє пресслужба міськради.

Житловий масив Вигурівщина-Троєщина, де проживає близько 300 тисяч осіб, є одним із найбільш проблемних по транспортному сполученню у Києві. Шлях до найближчої станції метро «Почайна» проходить через Північний міст, який пов'язує два береги Дніпра. Понад сорок років тому цього було цілком достатньо, але тепер — ні.

«Вартість будівництва метро на Троєщину оцінюють в межах 40-50 мільярдів гривень, що практично дорівнює річному бюджету Києва. А появу нової гілки метро до масиву прогнозують не раніше, ніж у 2035 році. А за нормативами потрібно щонайменше шість років, аби завершити будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. Наразі навіть проекту Подільсько—Вигурівської лінії не існує. Тому місту вкрай необхідна фінансова підтримка держави», - зазначила автор відповідного проекту рішення, депутат Київради Тетяна Меліхова.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко розповів, що столична влада планує до кінця наступного року відкрити рух авто Подільсько-Воскресенським мостом, а щоб запустити метро на Троєщину, знадобиться ще кілька років.

Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, який віднедавна курує питання транспорту у столиці, вважає, що метро на Троєщину - це перспектива 5-7-10 років. За його словами, є підтвердження від китайців, які готові надати кредит структурі, яка будувала б метро на Троєщину. За попередніми оцінками йдеться про суму 2 млрд доларів. Однак для цього китайцям потрібні державні гарантії, однак уряд відмовляється їх надавати.

Нещодавно Кличко заявив, що лінію метро на Троєщину можна побудувати за 3-5 років, якщо буде фінансування.

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Ткаченко, який претендує на посаду голови Київської міської держадміністрації, вважає, що метро на Троєщину реально запустити до кінця 2020 року.

А у планах Міністерства інфраструктури України будівництво наземного метро навколо Києва, що проходитиме через Троєщину.