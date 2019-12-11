Столична влада відзвітувала, скільки туристів відвідало Київ за дев’ять місяців



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Місто отримало 61 млн грн туристичного збору

За 9 місяців 2019 року столицю відвідало 1,5 млн іноземних туристів. Крім того, Київ прийняв ще 2,2 млн українських відвідувачів. Загалом місто отримало 61 млн грн туристичного збору.

Про це йдеться у звіті про виконання Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві за 9 місяців 2019 року, який сьогодні, 11 грудня, було озвучено на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики.

«Місто постійно намагається контролювати якість послуг, які отримують туристи у столиці. Зокрема було створено робочу групу, яка перевіряє підприємства готельного господарства типу «хостел». Здійснюються регулярні рейди по проблемних хостелах за затвердженим графіком. Наразі 105 таких приміщень уже перевірено. І лише близько десятка із них справно сплачують податки, туристичний збір і відповідають санітарним нормам», - зазначила голова постійної комісії з питань культури Вікторія Муха.

Відповідно до звіту, протягом 9 місяців у столиці було проведено низку масштабних туристично привабливих подій, зокрема, Moto Open Fest, Kyiv Food & Wine Festival, Courage Bazaar, Atlas Weekend, Kyiv Art week тощо.

Також управління туризму взяло участь у 5 міжнародних виставкових заходах в Україні та за кордоном з метою популяризації туристичних можливостей Києва. Було презентовано привабливість столиці в Сербії, Азербайджані, а також в містах Лондон і Дублін.