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    Київрада виступила за заборону продажу землі

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    Київрада виступила за заборону продажу землі

    Столичні депутати просять центральну владу не допустити продаж землі

    Столичні депутати підтримали звернення Київської міської ради до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів щодо недопущення продажу землі сільськогосподарського призначення.

    За відповідний проєкт рішення проголосували 74 депутати, проти - 9, утрималися - 3, не голосували - 4.

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    Ініціатором даного звернення виступив депутат від ВО «Свобода» Юрій Сиротюк.

    Фракція «Солідарність» дала за цей проєкт рішення 37 голосів, ВО «Батьківщина» - 11, «Єдність» - 7, ВО «Свобода» - 11. Також «за» проголосував київський міський голова Віталій Кличко. Жодного голосу не дала депутатська група «Київська команда».

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    Нагадаємо, 13 листопада Верховною Радою закон про продаж землі було ухвалено у першому читанні. «За» проголосувало 240  депутатів.

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    Київ Київрада депутат земля Свобода закон
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