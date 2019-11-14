Столична влада зупинила скандальне будівництво на небезпечному схилі в центрі Києва



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Забудова на вул. Мечникова, 7-Б

Київрада розірвала договір оренди із забудовником

Скандальне будівництва на вулиці Мечникова 7-Б у Печерському районі Києва буде повністю зупинене. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи рішення Київради про розірвання договору оренди землі із забудовником.

«Багато років тому землю столиці роздавали бездумно і за великі гроші. Правами громади нехтували. А тепер нам доводиться розбиратися із цим «спадком». Я ще раз наголошую: у таких питаннях місто виступатиме на боці громади. І таких скандальних будівництв у столиці не буде!» - підкреслив мер, повідомляє пресслужба столичного голови.

Депутати Київради 67 голосами розірвали договір оренди з товариством з обмеженою відповідальністю «Будінформ» ділянки площею 0,22 га на вул. Мечникова, 7-Б, де забудовник планував звести багатоповерхівку на 35 поверхів.

За словами авторів рішення, договір оренди вже не діє з третього серпня цього року. Забудова є незаконною. Є рішення ДАБі про припинення робіт, і є всі законні підстави зупинити цю забудову.

Як відомо, будівництво, яке здійснюється ТОВ «Будінформ», відбувається на дуже крутому і зсувонебезпечному схилі впритул до сусідніх будівель, які вже мають певні ознаки руйнування і аварійності через інші сусідні забудови.