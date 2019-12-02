Засідання Київради перенесено на тиждень



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Причини перенесення засідання Київради невідомі

Продовження пленарного засідання Київської міської ради від 14 листопада, яке мало відбутися 5 грудня, перенесено на 12 грудня. Про це повідомляє пресслужба міськради.

Засідання розпочнеться о 10:00.

Про причини перенесення засідання Київради не повідомляється.

Нагадаємо, на на засіданні 14 листопада столичні депутати підтримали звернення Київської міської ради до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів щодо недопущення продажу землі сільськогосподарського призначення.

Крім того, на тому засіданні Київрада розірвала договір із забудовником на вулиці Мечникова 7-Б у Печерському районі.

Також столичні депутати звернулися до президента України та Кабінету міністрів щодо виділення коштів на будівництво лінії метро на житловий масив Троєщина.