Київщина готова приймати вакцину від Covid-19

Визначені медзаклади Київської області, де зберігатиметься перша поставка вакцини

Київська область готова до отримання вакцини проти коронавірусу. В регіоні вже провели аудит холодильного обладнання та визначили, у яких закладах охорони здоров’я буде зберігатись перша поставка.

Про це повідомив очільник Київщини Василь Володін, інформує пресслужба Київської ОДА.

«Київщина ретельно готувалась до проведення вакцинальної кампанії проти Covid-19. У цьому процесі важливо було провести аудит холодильного обладнання в медзакладах області. Наразі ми вже завершили аналіз і визначили місця, які відповідають усім вимогам для зберігання вакцини. Згідно з нормами, йдеться про температурний режим від +2 до +8 С», – зазначив Володін.

Також очільник Київщини додав, що до проведення щеплень на першому етапі паралельно готуються медики зі спеціалізованих мобільних бригад. Частина з них вже пройшла навчання. Решта відпрацює практичні навички 1 березня.

Як відомо, вранці 23 лютого в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield). Буквально за годину до цього стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield для екстреного використання.

Як повідомив очільник МОЗ Максим Степанов, після розмитнення вакцини її одразу розвезуть по регіонах для запуску кампанії вакцинації в країні.

Деякі області отримають вакцину вже у день її прибуття. Серед таких щасливчиків – місто Київ та низка областей, а саме:

Житомирська;

Київська;

Чернігівська;

Черкаська;

Полтавська;

Вінницька.

В усі інші регіони вакцину розвезуть вже завтра.

Усі охочі з 1 березня зможуть записатися в лист очікування на вакцинацію від коронавірусу. Відповідна послуга буде доступною через додаток «Дія» і портал «Дія», а також контакт-центр МОЗ з питань Covid-19.

Україна домовилася з Індією про постачання 500 тисяч доз вакцини від Covid-19 Covishield, яку виготовляють в індійському Інституті сироватки крові за ліцензією британських розробників – Оксфордського університету і AstraZeneca.

Covishield – одна з двох вакцин від коронавірусу, що отримала дозвіл на екстрене використання в Індії.

Раніше стало відомо, що Україна домовилась про 15 млн доз вакцини NovaVax. Однак вони до нас потраплять не раніше липня.

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