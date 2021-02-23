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    Київщина готова приймати вакцину від Covid-19

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    Україна отримала першу партію&nbsp;<span>вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield)</span> - Київщина готова приймати вакцину від Covid-19
    Україна отримала першу партію вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield)
    Фото з відкритих джерел

    Визначені медзаклади Київської області, де зберігатиметься перша поставка вакцини

    Київська область готова до отримання вакцини проти коронавірусу. В регіоні вже провели аудит холодильного обладнання та визначили, у яких закладах охорони здоров’я буде зберігатись перша поставка.

    Про це повідомив очільник Київщини Василь Володін, інформує пресслужба Київської ОДА.

    «Київщина ретельно готувалась до проведення вакцинальної кампанії проти Covid-19. У цьому процесі важливо було провести аудит холодильного обладнання в медзакладах області. Наразі ми вже завершили аналіз і визначили місця, які відповідають усім вимогам для зберігання вакцини. Згідно з нормами, йдеться про температурний режим від +2 до +8 С», – зазначив Володін.

    Також очільник Київщини додав, що до проведення щеплень на першому етапі паралельно готуються медики зі спеціалізованих мобільних бригад. Частина з них вже пройшла навчання. Решта відпрацює практичні навички 1 березня.

    Як відомо, вранці 23 лютого в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield). Буквально за годину до цього стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield для екстреного використання.

    Як повідомив очільник МОЗ Максим Степанов, після розмитнення вакцини її одразу розвезуть по регіонах для запуску кампанії вакцинації в країні.

    Деякі області отримають вакцину вже у день її прибуття. Серед таких щасливчиків – місто Київ та низка областей, а саме:

    • Житомирська;
    • Київська;
    • Чернігівська;
    • Черкаська;
    • Полтавська;
    • Вінницька.

    В усі інші регіони вакцину розвезуть вже завтра.

    Усі охочі з 1 березня зможуть записатися в лист очікування на вакцинацію від коронавірусу. Відповідна послуга буде доступною через додаток «Дія» і портал «Дія», а також контакт-центр МОЗ з питань Covid-19.

    Україна домовилася з Індією про постачання 500 тисяч доз вакцини від Covid-19 Covishield, яку виготовляють в індійському Інституті сироватки крові за ліцензією британських розробників – Оксфордського університету і AstraZeneca.

    Covishield – одна з двох вакцин від коронавірусу, що отримала дозвіл на екстрене використання в Індії.

    Раніше стало відомо, що Україна домовилась про 15 млн доз вакцини NovaVax. Однак вони до нас потраплять не раніше липня.

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    Теги: Київ Київщина лікарня Максим Степанов вакцинація коронавірус
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