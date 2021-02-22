Україна домовилась про 15 млн доз вакцини NovaVax

NovaVax – американська компанія, яка виробляє вакцини проти Covid-19 за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія)

Поставки вакцини можуть початись лише з липня

Україна завершила переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax. В країну надійде 15 млн доз. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

«Успішно завершили переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax», – повідомив він.

За його словами, Україні підтвердили можливість постачання додаткових 5 мільйонів доз вакцин від цього виробника, мають ще підписати договір.

«Загальний обсяг вакцин NovaVax, який ми очікуємо в Україні, на сьогодні складає 15 млн. Нагадаю, що постачання вакцини NovaVax заплановано починаючи з липня 2021», – додав він.

NovaVax – американська компанія, яка виробляє вакцини проти Covid-19 за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія).

Наапередодні Степанов у Індії проконтролював відправку першої партії вакцини CoviShield. у МОЗ наголосили, що міністр особисто проконтролював відвантаження перших 500 тис доз із заводу-виробника в індійському місті Пуне.

У повідомленні також зазначається, що Oxford/AstraZeneca – це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZenecа, що має потужності для виробництва в Індії. Вакцина проти Covid-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована ВООЗ та рекомендована до екстреного використання. Serum Institute постачає свою продукцію в 140 країн світу.

Як повідомлялося раніше, Україна стала однією з перших країн у світі, які отримають вакцину від коронавірусу, вироблену в Індії.

Як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, українці зможуть почати записуватись у чергу для щеплення від коронавірусу після 1 березня.

Зазначимо, що головний санітарний лікар вже розподілив по областям ще не доставлену вакцину.

Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.



