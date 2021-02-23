В Україні зареєстрували першу вакцину проти коронавірусу

Перші дози препарату мають прибути сьогодні з Індії

В Україні зареєстрували першу вакцину проти коронавірусного захворювання – CoviShield. Це вакцина, розроблена Oxford/AstraZeneca та виробляється на потужностях в Індії. Препарат схвалили для екстреного використання.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Очікується, що перші 500 тисяч доз вакцини мають прибути в Україну з заводу в Індії сьогодні, 23 лютого. Також у відомстві зазначають, що Україна може отримати в межах ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca у першому-другому кварталі 2021 року. Також держава буде закуповувати у виробників.

Заявку на реєстрацію вакцини подали 15 лютого. Швидко зареєструвати препарат вдалося через закон, який скорочує процедуру реєстрації вакцин від Covid-19 до п’яти робочих днів.

Крім того, компанія Pfizer також вже подала заяву на реєстрацію своєї вакцини в Україні.

Вакцину CoviShield виробництва Serum Institute India розробив Оксфордський університет і компанія AstraZeneca. Фактично, CoviShield – це та сама «оксфордська» вакцина, яку для локального індійського ринку випускає SII.

Також вакцину AstraZeneca випускає компанія AstraZeneca-SKBio, що у Південній Кореї.

Наразі триває третя фаза клінічних випробувань препарату в Індії, Бразилії, Великій Британії, Південній Африці, Кенії та США. Водночас вакцину вже схвалили до екстреного використання в Індії.

Попередні результати третьої фази досліджень у Великій Британії, Бразилії та Південній Африці опублікували у грудні 2020 року у виданні Lancet. Вакцина показала ефективність 70,4%, згідно з даними 11 636 добровольців.

Ще у липні 2020-го року AstraZeneca повідомила, що уклала угоду з Індійським інститутом сироваток Serum Institute of India на виробництво своєї вакцини від ковіду AZD1222. Після домовленостей з AstraZeneca гендиректор Індійського інституту сироваток Адар Пунавалла повідомив, що вакцина в Індії отримає назву CoviShield.

Індійський інститут сироваток відомий виробництвом багатьох вакцин, що мають прекваліфікацію ВООЗ, наприклад від правця та АКДС. У партнерстві з AstraZeneca інститут також провів комбіновану другу та третю фазу клінічних досліджень вакцини від ковіду. Вже на початку січня CoviShield була схвалена до екстреного використання в Індії, а 16 лютого її також рекомендувала ВООЗ. За угодою з AstraZeneca, 50% доз вакцини, які будуть вироблені на потужностях інституту, отримуватимуть громадяни Індії, решту – інші країни з низьким або середнім рівнем доходу, у тому числі через механізм COVAX.

І AZD1222, і CoviShield вироблені за однаковою технологією – це векторна вакцина на основі аденовірусу ChAdOx1. Саме ліцензію на виробництво вакцин за цією технологією отримав Індійський інститут сироваток від AstraZeneca.

«Не можна сказати, що CoviShield – повний еквівалент AZD1222, адже це можна перевірити лише шляхом порівняння двох вакцин у лабораторії, – пояснює лікарка та директорка програми «Громадське здоров’я» Вікторія Тимошевська. – Оскільки Індійський інститут сироваток є виробником 28 інших прекваліфікованих ВООЗ вакцин, він має технології на якісне відтворення вакцини від ковід за технологією від AstraZeneca. Але це інша вакцина, з іншою назвою, від іншого виробника, просто яка має ті самі компоненти. В рамках ліцензії вони не мають змінювати склад вакцини, інакше це шахрайство. Але вони не можуть, наприклад, продавати цю вакцину в країнах, де схвалена вакцина від AstraZeneca (а мають отримати власний дозвіл від регулятора - авт.)».

Раніше стало відомо, що Україна домовилась про 15 млн доз вакцини NovaVax. Однак вони до нас потраплять не раніше липня.

Напередодні Степанов у Індії проконтролював відправку першої партії вакцини CoviShield. у МОЗ наголосили, що міністр особисто проконтролював відвантаження перших 500 тис. доз із заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Україна стала однією з перших країн у світі, які отримають вакцину від коронавірусу, вироблену в Індії. Зазначимо, що головний санітарний лікар вже розподілив по областях ще не доставлену вакцину.

Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.



