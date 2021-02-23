Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину від Covid-19

Шість областей вже сьогодні отримають Covishield

Сьогодні Україна отримала першу партію вакцин проти коронавірусу. Це – 500 тисяч доз вакцин від компанії AstraZeneca індійського виробництва (Covishield). Буквально за годину до цього стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield для екстреного використання.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що деякі області отримають вакцину вже у день її прибуття. Серед таких щасливчиків – місто Київ та низка областей, а саме:

Житомирська;

Київська;

Чернігівська;

Черкаська;

Полтавська;

Вінницька.

В усі інші регіони вакцину розвезуть вже завтра.

Усі охочі з 1 березня зможуть записатися у лист очікування на вакцинацію від коронавірусу. Відповідна послуга буде доступною через додаток «Дія» і портал «Дія», а також контакт-центр МОЗ з питань Covid-19. Це стосується українців у віці від 18 до 59 років, які не підпадають під особливі критерії.

Відповідно до дорожньої карти вакцинації, передбачена така послідовність щеплень:

на першому етапі вакцинуватимуть медпрацівників лікарень, які працюють із хворими на Covid-19, жителів закладів для людей похилого віку, військовослужбовців у зоні проведення ООС;

вакцинуватимуть медпрацівників лікарень, які працюють із хворими на Covid-19, жителів закладів для людей похилого віку, військовослужбовців у зоні проведення ООС; на другому етапі – медпрацівників, осіб у віці 80+ і соціальних працівників;

– медпрацівників, осіб у віці 80+ і соціальних працівників; на третьому етапі – осіб у віці від 65 років, працівників критично важливих структур, державної безпеки, працівників сфери освіти;

– осіб у віці від 65 років, працівників критично важливих структур, державної безпеки, працівників сфери освіти; на четвертому етапі – осіб від 60 років, осіб із хронічними захворюваннями, осіб, які працюють і відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

Українці у віці від 18 до 59 років, які не входять до зазначених груп вакцинації, можуть вакцинуватися на п’ятому етапі.

Україна домовилася з Індією про постачання 500 тисяч доз вакцини від Covid-19 Covishield, яку виготовляють в індійському Інституті сироватки крові за ліцензією британських розробників – Оксфордського університету і AstraZeneca. Covishield – одна з двох вакцин від коронавірусу, що отримала дозвіл на екстрене використання в Індії.

Вакцина зберігається при температурі від 2 °C до 8 °C, а щеплення робиться двічі з інтервалом 4−12 тижнів.

За даними Міністерства охорони здоров’я, 500 тисяч доз вакцини будуть розподілені між регіонами відповідно до національного плану вакцинації.

Раніше стало відомо, що Україна домовилась про 15 млн доз вакцини NovaVax. Однак вони до нас потраплять не раніше липня.



