«Почнемо вакцинацію терміново»: Зеленський прокоментував прибуття першої партії ковід-вакцини

Перші 500 тисяч вакцин проти Covid-19 прибули в Україну 23 лютого

500 тисяч доз вакцини після розмитнення одразу розвезуть по регіонах для старту вакцинації

Президент Володимир Зеленський заявив, що вакцинація проти Covid-19 почнеться швидко, наскільки це можливо. Про це він написав у Twitter.

«Перші 500 тис. вакцин проти Covid-19 прибули в Україну. Ми вдячні індійським партнерам за підтримку. Ми почнемо вакцинацію так швидко, як це можливо», - написав Зеленський.

First 500K of #vaccine against #COVID19 arrived in #Ukraine. We are grateful to Indian partners for the #support. We will start vaccination ASAP. We need to fight COVID together. Oxford/AstraZeneca (#Covishield) pic.twitter.com/V99wCNYPQ0 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 23, 2021

Як відомо, вранці 23 лютого в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield). Буквально за годину до цього стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield для екстреного використання.

Вантажний літак рейсом TK6289 Стамбул – Київ авіакомпанії Turkish Cargo сів в аеропорту в Україні об 11:07. Однак, вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі.

Як повідомив очільник МОЗ Максим Степанов, після розмитнення вакцини одразу розвезуть по регіонах для запуску кампанії вакцинації в країні.

«Вантажний літак з вакциною Oxford/AstraZeneca (CoviShield) приземлився в Україні. Першу партію в пів мільйона доз отримано. Зараз терміново розмитнюємо вантаж і вакцина відразу поїде в регіони, аби ми почали робити щеплення згідно з першим етапом вакцинації», – повідомив Степанов.

Україна домовилася з Індією про постачання 500 тисяч доз вакцини від Covid-19 Covishield, яку виготовляють в індійському Інституті сироватки крові за ліцензією британських розробників – Оксфордського університету і AstraZeneca.

Covishield – одна з двох вакцин від коронавірусу, що отримала дозвіл на екстрене використання в Індії.

Вакцина зберігається при температурі від 2 °C до 8 °C, а щеплення робиться двічі з інтервалом 4−12 тижнів.

За даними Міністерства охорони здоров’я, 500 тисяч доз вакцини будуть розподілені між регіонами відповідно до національного плану вакцинації.

Вакцинація від Covid-19 в Україні проводитиметься у кілька етапів:

з лютого по квітень запланована вакцинація 367 тис. осіб – медиків стаціонарних установ, де лікують Covid-19, і військових, які беруть участь в ООС;

з квітня по травень – вакцинація людей віком від 80 років і співробітників первинної медичної допомоги (1,9 млн людей);

з травня по червень – вакцинація медиків інших категорій (363 тис. людей);

з червня по липень – вакцинація 2,9 млн людей у віці 70−79 років;

з липня по серпень – вакцинація співробітників структур держбезпеки (640 тис. людей);

з серпня по вересень – вакцинація 2,3 млн людей у віці 65−69 років;

з вересня по жовтень – вакцинація співробітників сфери освіти (1,4 млн людей);

з жовтня по листопад – вакцинація 2,8 млн людей у віці 60−64 роки;

з листопада по грудень – вакцинація інших категорій населення (1,7 млн людей).