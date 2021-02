«Почнемо вакцинацію терміново»: Зеленський прокоментував прибуття першої партії ковід-вакцини

Президент Володимир Зеленський заявив, що вакцинація проти Covid-19 почнеться швидко, наскільки це можливо. Про це він написав у Twitter.

«Перші 500 тис. вакцин проти Covid-19 прибули в Україну. Ми вдячні індійським партнерам за підтримку. Ми почнемо вакцинацію так швидко, як це можливо», - написав Зеленський.

First 500K of #vaccine against #COVID19 arrived in #Ukraine. We are grateful to Indian partners for the #support. We will start vaccination ASAP. We need to fight COVID together. Oxford/AstraZeneca (#Covishield) pic.twitter.com/V99wCNYPQ0