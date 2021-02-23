Вакцина вже в Україні. Що відомо про Covishield від AstraZeneca

Вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) було зареєстровано для екстреного використання в Україні 23 лютого

Вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) було зареєстровано для екстреного використання в Україні 23 лютого

Україна домовилася з Індією про постачання 500 тисяч доз вакцини від Covid-19 Covishield

Сьогодні в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Вантаж доставив літак «Турецьких авіаліній».

Також 23 лютого стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield від компанії AstraZeneca.

Україна домовилася з Індією про постачання 500 тисяч доз вакцини від Covid-19 Covishield, яку виготовляють в індійському Інституті сироватки крові за ліцензією британських розробників – Оксфордського університету і AstraZeneca.

Covishield – одна з двох вакцин від коронавірусу, що отримала дозвіл на екстрене використання в Індії.

Вакцина зберігається при температурі від 2 °C до 8 °C, а щеплення робиться двічі з інтервалом 4−12 тижнів.

За даними Міністерства охорони здоров’я, 500 тисяч доз вакцини будуть розподілені між регіонами відповідно до національного плану вакцинації.

Вакцинація від Covid-19 в Україні проводитиметься у кілька етапів:

з лютого по квітень запланована вакцинація 367 тис. осіб – медиків стаціонарних установ, де лікують Covid-19, і військових, які беруть участь в ООС;

з квітня по травень – вакцинація людей віком від 80 років і співробітників первинної медичної допомоги (1,9 млн людей);

з травня по червень – вакцинація медиків інших категорій (363 тис. людей);

з червня по липень – вакцинація 2,9 млн людей у віці 70−79 років;

з липня по серпень – вакцинація співробітників структур держбезпеки (640 тис. людей);

з серпня по вересень – вакцинація 2,3 млн людей у віці 65−69 років;

з вересня по жовтень – вакцинація співробітників сфери освіти (1,4 млн людей);

з жовтня по листопад – вакцинація 2,8 млн людей у віці 60−64 роки;

з листопада по грудень – вакцинація інших категорій населення (1,7 млн людей).