Вакцина вже в Україні. Що відомо про Covishield від AstraZeneca
Україна домовилася з Індією про постачання 500 тисяч доз вакцини від Covid-19 Covishield
Сьогодні в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Вантаж доставив літак «Турецьких авіаліній».
Також 23 лютого стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield від компанії AstraZeneca.
Україна домовилася з Індією про постачання 500 тисяч доз вакцини від Covid-19 Covishield, яку виготовляють в індійському Інституті сироватки крові за ліцензією британських розробників – Оксфордського університету і AstraZeneca.
Covishield – одна з двох вакцин від коронавірусу, що отримала дозвіл на екстрене використання в Індії.
Вакцина зберігається при температурі від 2 °C до 8 °C, а щеплення робиться двічі з інтервалом 4−12 тижнів.
За даними Міністерства охорони здоров’я, 500 тисяч доз вакцини будуть розподілені між регіонами відповідно до національного плану вакцинації.
Вакцинація від Covid-19 в Україні проводитиметься у кілька етапів:
- з лютого по квітень запланована вакцинація 367 тис. осіб – медиків стаціонарних установ, де лікують Covid-19, і військових, які беруть участь в ООС;
- з квітня по травень – вакцинація людей віком від 80 років і співробітників первинної медичної допомоги (1,9 млн людей);
- з травня по червень – вакцинація медиків інших категорій (363 тис. людей);
- з червня по липень – вакцинація 2,9 млн людей у віці 70−79 років;
- з липня по серпень – вакцинація співробітників структур держбезпеки (640 тис. людей);
- з серпня по вересень – вакцинація 2,3 млн людей у віці 65−69 років;
- з вересня по жовтень – вакцинація співробітників сфери освіти (1,4 млн людей);
- з жовтня по листопад – вакцинація 2,8 млн людей у віці 60−64 роки;
- з листопада по грудень – вакцинація інших категорій населення (1,7 млн людей).
Вакцина Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) має локальну (торговельну) назву Covishield. Відповідно, вакцина Covishield, яка сьогодні прибула до України, офіційно зареєстрована.
Також вакцину AstraZeneca випускає компанія AstraZeneca-SKBio, що у Південній Кореї.
Наразі триває третя фаза клінічних випробувань препарату в Індії, Бразилії, Великій Британії, Південній Африці, Кенії та США. Водночас вакцину вже схвалили до екстреного використання в Індії.
Попередні результати третьої фази досліджень у Великій Британії, Бразилії та Південній Африці опублікували у грудні 2020 року у виданні Lancet. Вакцина показала ефективність 70,4%, згідно з даними 11 636 добровольців.
Ще у липні 2020-го року AstraZeneca повідомила, що уклала угоду з Індійським інститутом сироваток Serum Institute of India на виробництво своєї вакцини від ковіду AZD1222. Після домовленостей з AstraZeneca гендиректор Індійського інституту сироваток Адар Пунавалла повідомив, що вакцина в Індії отримає назву CoviShield.
Індійський інститут сироваток відомий виробництвом багатьох вакцин, що мають прекваліфікацію ВООЗ, наприклад від правця та АКДС. У партнерстві з AstraZeneca інститут також провів комбіновану другу та третю фазу клінічних досліджень вакцини від ковіду. Вже на початку січня CoviShield була схвалена до екстреного використання в Індії, а 16 лютого її також рекомендувала ВООЗ. За угодою з AstraZeneca, 50% доз вакцини, які будуть вироблені на потужностях інституту, отримуватимуть громадяни Індії, решту – інші країни з низьким або середнім рівнем доходу, у тому числі через механізм COVAX.
І AZD1222, і CoviShield вироблені за однаковою технологією – це векторна вакцина на основі аденовірусу ChAdOx1. Саме ліцензію на виробництво вакцин за цією технологією отримав Індійський інститут сироваток від AstraZeneca.
«Не можна сказати, що CoviShield – повний еквівалент AZD1222, адже це можна перевірити лише шляхом порівняння двох вакцин у лабораторії, – пояснює лікарка та директорка програми «Громадське здоров’я» Вікторія Тимошевська. – Оскільки Індійський інститут сироваток є виробником 28 інших прекваліфікованих ВООЗ вакцин, він має технології на якісне відтворення вакцини від ковід за технологією від AstraZeneca. Але це інша вакцина, з іншою назвою, від іншого виробника, просто яка має ті самі компоненти. В рамках ліцензії вони не мають змінювати склад вакцини, інакше це шахрайство. Але вони не можуть, наприклад, продавати цю вакцину в країнах, де схвалена вакцина від AstraZeneca (а мають отримати власний дозвіл від регулятора - авт.)».
Раніше стало відомо, що Україна домовилась про 15 млн доз вакцини NovaVax. Однак вони до нас потраплять не раніше липня.
Напередодні Степанов у Індії проконтролював відправку першої партії вакцини CoviShield. у МОЗ наголосили, що міністр особисто проконтролював відвантаження перших 500 тис. доз із заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Україна стала однією з перших країн у світі, які отримають вакцину від коронавірусу, вироблену в Індії. Зазначимо, що головний санітарний лікар вже розподілив по областях ще не доставлену вакцину.
Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.