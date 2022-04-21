Київська мерія відкрила у своїй будівлі Європейський дім

Одне із гасел, з яким стояв Майдан в Революцію Гідності, – «Україна – це Європа!»

Мер Києва Віталій Кличко разом з делегаціїєю Європарламенту та сенаторів Французької республіки відкрили в Київській мерії Європейський Дім – робочий простір European Working Place «WeEurope».

У церемонії відкриття, зокрема, взяли участь депутати Європарламенту від Бельгії, Іспанії, Литви та Румунії – Гай Верхофстадт, Луіс Гарікано, Пятрас Ауштрявічюс і Рамона Стругаріу. Та сенатори Французької Республіки – Жерар Лонге, Ерве Море, Клод Малюре, Жан-Ів Леконт, Олів’є Кадік, Анжель Превіль, Філіп Домінаті. А також європейські наукові та громадські діячі – зокрема, Паскаль Брюкнер – відомий французький філософ та письменник, Алан Мадлєн – відомий французький політик, послідовний захисник української свободи та всебічної підтримки України.

«Мені дуже приємно вітати всіх вас на церемонії відкриття символічного Європейського Дому – European Working Place «WeEurope» – в мерії Києва. Міста, яке майже два місяці обороняється від російських варварів. Яке зазнало ракетних ударів, руйнувань інфраструктури та житлових будинків. Міста, яке бачило смерті сотень своїх мирних мешканців. Але Київ, попри всі страждання і загрози залишається нескореним. Завдяки нашим героїчним воїнам та хоробрим мешканцям, які об’єднались в боротьбі проти орків, – сказав Кличко. – Ми захищаємо і будемо захищати серце України – нашу столицю. Її культурну та історичну спадщину, – частина якої внесена ЮНЕСКО до cпадщини людства. Ми зробимо все, щоби захистити життя мільйонів киян», – підкреслив мер столиці.

Він наголосив, що сьогодні Україна безстрашно б’ється за свою незалежність та свободу. Українці захищають своє право жити у вільній та демократичній країні. Росія ж намагається буквально знищити Україну та українців, бо все ще живе імперськими замашками диктатури.

«Так, нам складно. Але ми не скоримося і відстоїмо Україну й її європейський вибір! У 2014 році ми зробили остаточний вибір європейського розвитку нашої держави. – На основі демократичних цінностей, поваги до прав людини та високих соціальних стандартів життя. Одне із гасел, з яким стояв Майдан в Революцію Гідності, – «Україна – це Європа!». І сьогодні ми захищаємо свій вибір у війні із силами зла. – Захищаємо ціною життів найкращих синів та дочок України. Наша перемога, в яку ми віримо, буде вирішальною в глобальному протистоянні демократії та авторитаризму. Путіна, його режим, потрібно зупинити! Інакше – під загрозою мир і демократія в усій Європі! І світ повинен це розуміти. Безстрашною боротьбою з російським агресором Україна доводить свою приналежність до європейської сім’ї», – наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва висловив сподівання, що керівники і народи держав Євросоюзу переконались, що сильна і стабільна Європа неможлива без сильної і успішної України.

Член Європейського парламенту від Бельгії, колишній прем’єр-міністр Королівства Бельгія, співголова конференції про майбутнє Європи Гі Верхофстад підкреслив, що Європа сьогодні повинна і намагається усіляко підтримувати боротьбу України зі злом, яке несе усьому цивілізованому світу Росія і особисто Путін та його режим. І саме Україна зараз б»ється за цінності європейської демократії та свободи. Тому держави ЄС повинні надати Україні все необхідне – економічну і політичну допомогу, озброєння та повністю відмовитись від закупівлі російських енергоносіїв.

«Ми налаштовані швидко подолати шлях до повноправного членства в ЄС. Досягнути всіх необхідних критеріїв. Свій внесок в цей процес має зробити і Європейській Дім – European Working Place «WeEurope». Ми створюємо його, як місце для зустрічей та дискусій, що сприятимуть європейській інтеграції України. Для втілення проектів задля допомоги Києву та Україні. – Політичної, економічної допомоги, проектів з розвитку демократії. Його двері будуть завжди відчинені для партнерів та друзів нашої країні. Таких, як зібрались сьогодні в мерії Києва, – сказав мер українськї столиці. – Сьогоднішній захід – це символічний акт політичної підтримки України, її європейських прагнень та перспектив. Київ – столиця України. І саме в Україні сьогодні б’ється серце Європи. Переможе Україна! Переможе Європа! Слава Україні!» – наголосив Віталій Кличко.

Також делегація депутатів Європейського Парламенту, сенаторів Французької Республіки та наукових і громадських діячів планує відвідає постраждалі від звірств російського агресора передмістя Києва – зокрема, Бучу та Бородянку.