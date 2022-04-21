У Вінниці жителі встановили велетенські великодні писанки (фото)

Традицію прикрашати місто писанками започаткували у 2017 році

Вінниця вже вкотре прикрашається до Великодня. Велетенські писанки розмістили в центрі міста,.

Як пише місцеве видання «PressPoint», близько 20 писанок створені в межах проєкту «Пасхальні візерунки», минулого року розписали чотири нових яйця.

Розписували писанки у минулі роки викладачі та учні мистецьких шкіл міста.

Традицію Вінницю до Великодня велетенськими писанками започаткували у 2017 році. Тоді в місті у межах проєкту «Пасхальні візерунки» встановили перші гіпсополімерні яйця, заввишки 1,35 м, розмальовані містянами.

Вінничани вже прийшли на оглядини цієї краси.

Відзначимо, що поліція посилить охорону храмів на Великдень.

Мінкульт закликав вірян дивитись богослужіння на Великдень по телебаченню й онлайн.

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