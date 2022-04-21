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    У Вінниці жителі встановили велетенські великодні писанки (фото)

    Україна готується зустрічати Великдень - У Вінниці жителі встановили велетенські великодні писанки (фото)
    Україна готується зустрічати Великдень
    фото: presspoint.in.ua

    Традицію прикрашати місто писанками започаткували у 2017 році

    Вінниця вже вкотре прикрашається до Великодня. Велетенські писанки розмістили в центрі міста,.

    Як пише місцеве видання «PressPoint», близько 20 писанок створені в межах проєкту «Пасхальні візерунки», минулого року розписали чотири нових яйця.

    Розписували писанки у минулі роки викладачі та учні мистецьких шкіл міста.

    Традицію Вінницю до Великодня велетенськими писанками започаткували у 2017 році. Тоді в місті у межах проєкту «Пасхальні візерунки» встановили перші гіпсополімерні яйця, заввишки 1,35 м, розмальовані містянами.

    Вінничани вже прийшли на оглядини цієї краси.

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    У Вінниці жителі встановили велетенські великодні писанки (фото)
    У Вінниці жителі встановили велетенські великодні писанки (фото)
    У Вінниці жителі встановили велетенські великодні писанки (фото)
    У Вінниці жителі встановили велетенські великодні писанки (фото)
    У Вінниці жителі встановили велетенські великодні писанки (фото)
    У Вінниці жителі встановили велетенські великодні писанки (фото)
    У Вінниці жителі встановили велетенські великодні писанки (фото)
    У Вінниці жителі встановили велетенські великодні писанки (фото)
    У Вінниці жителі встановили велетенські великодні писанки (фото)
    У Вінниці жителі встановили велетенські великодні писанки (фото)
    фото: presspoint.in.ua

    Відзначимо, що поліція посилить охорону храмів на Великдень.

    Мінкульт закликав вірян дивитись богослужіння на Великдень по телебаченню й онлайн.

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    Теги: росія окупанти свята війна Україна вінничани окупація #stoprussia
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    У Вінниці жителі встановили велетенські великодні писанки (фото)