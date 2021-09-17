Київська влада повідомила, що допоможе убезпечити столицю від локдауну

Кулеба розповів, що від 11 серпня підприємства подали понад вісім тисяч заявок на отримання електронних перепусток у транспорт

Зараз місто готується до будь-яких сценаріїв розвитку ситуації

Доступ до транспорту не обмежуватимуть, а підприємці не зазнають значних втрат за умови масової вакцинації на підприємствах. Такі методи допоможуть всьому місту пережити сплеск захворюваності без введення жорсткого карантину. Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба на спеціальній онлайн-зустрічі із представниками Європейської бізнес асоціації, Української ради бізнесу та Асоціації рітейлерів України.

На ній обговорювали ряд нагальних питань, пов’язаних з запобіганням введення суворих обмежень.

«Місто покладається на відповідальність бізнесу. Сьогодні ми не маємо передумов для введення обмежень. Проте, щоб уникнути так званого локдауну, має бути максимальна кількість щеплених, захищених громадян. Тим більше, що вступають у дію нові правила Кабміну, за якими пріоритет – у трудових колективів, які матимуть високий рівень імунізації», – сказав Олексій Кулеба.

Представників бізнесу цікавили питання проїзду у громадському транспорті під час можливого локдауну, і їм повідомили, що місто готується до будь-яких сценаріїв розвитку ситуації.

Олексій Кулеба розповів, що від 11 серпня підприємства подали понад вісім тисяч заявок на отримання електронних перепусток у транспорт, й вони продовжують надходити. Він нагадав, що це можна зробити за посиланням

Як раніше повідомлялося, голова Головного управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що у Києві «жовту» зону карантину можуть запровадити з 20 або 27 вересня.

До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко пояснив, чому різко зросла кількість випадків Covid-19.

Крім того, в Академії наук прогнозують понад п’ять тисяч нових випадків зараження вірусом в Україні.