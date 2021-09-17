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    Коронавірус невпинно атакує українців: за добу – понад 6 тис. інфікованих

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    99 українців у четвер померли через коронавірус - Коронавірус невпинно атакує українців: за добу – понад 6 тис. інфікованих
    99 українців у четвер померли через коронавірус
    фото: КМДА

    У майже 700 дітей напередодні підтвердили коронавірус

    За минулу добу, 16 вересня, в Україні зафіксовано 6624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 677, медпрацівників – 105). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 1 568 осіб, летальних випадків – 99, одужало – 1 914 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 35 тис. осіб,
    • методом ІФА – понад 8 тис. осіб,
    • експрес-тестами – майже 32 тис. осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2,3 млн осіб;
    • одужало – 2,2 млн осіб;
    • летальних випадків – майже 55 тис.
    • проведено ПЛР-тестувань – 12, 4 млн.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та м. Київ (426).

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    Як відомо, за добу 15 вересня в Україні виявили майже шість тисяч інфікованих.

    Зазначимо, Україна – перша в Європі за кількістю хворих на ковід у лікарнях. Нагадаємо, кількість повністю вакцинованих українців перевищила п'ять мільйонів.

    До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко пояснив, чому різко зросла кількість випадків Covid-19. Також МОЗ назвав області-претенденти на потрапляння в «червону» зону.

    Крім того, в Академії наук прогнозують понад п’ять тисяч нових випадків зараження вірусом в Україні.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
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    Коронавірус невпинно атакує українців: за добу – понад 6 тис. інфікованих