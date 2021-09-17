Коронавірус невпинно атакує українців: за добу – понад 6 тис. інфікованих

99 українців у четвер померли через коронавірус

У майже 700 дітей напередодні підтвердили коронавірус

За минулу добу, 16 вересня, в Україні зафіксовано 6624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 677, медпрацівників – 105). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 568 осіб, летальних випадків – 99, одужало – 1 914 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 35 тис. осіб,

методом ІФА – понад 8 тис. осіб,

експрес-тестами – майже 32 тис. осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2,3 млн осіб;

одужало – 2,2 млн осіб;

летальних випадків – майже 55 тис.

проведено ПЛР-тестувань – 12, 4 млн.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та м. Київ (426).

Як відомо, за добу 15 вересня в Україні виявили майже шість тисяч інфікованих.

Зазначимо, Україна – перша в Європі за кількістю хворих на ковід у лікарнях. Нагадаємо, кількість повністю вакцинованих українців перевищила п'ять мільйонів.

До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко пояснив, чому різко зросла кількість випадків Covid-19. Також МОЗ назвав області-претенденти на потрапляння в «червону» зону.

Крім того, в Академії наук прогнозують понад п’ять тисяч нових випадків зараження вірусом в Україні.