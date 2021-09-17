Covid-19 може спровокувати епідемію іншої хвороби

Коронавірус здатний викликати психічні проблеми і пошкодження мозку

Після епідемії іспанського грипу в Європі почали виявляти велику кількість пацієнтів з незвичайним захворюванням, яке викликало важку летаргію, нервові розлади, а також головні болі і сплутаність свідомості. Хворобу стали іменувати летаргічним енцефалітом, і від нього постраждали понад 1 млн осіб. Про це пише Daily Mail.

Експерти пояснюють, що вірус потрапляв у мозок, що і ставало причиною неврологічних проблем. Вчені побоюються, що подібна картина може повторитися і з пандемією коронавірусу.

Причому фахівці звертають увагу, що в окремих випадках Covid-19 може впливати на мозок. Саме з цим пов’язують один з найпопулярніших симптомів зараження коронавірусною інфекцією – втрату нюху і смаку.

Китайським дослідникам за допомогою експериментів над макаками-резус вдалося підтвердити, що коронавірус використовує такий шлях до мозку. Вчені ж з Саутгемптонського університету заявляють при цьому, що однією лише втратою нюху справа не обмежується.

За їхніми словами, коронавірус здатний викликати і психічні проблеми. За інформацією дослідження, серед 267 пацієнтів із Covid-19 у 11% був делірій, у 9% – психоз і запалення мозку, а ще у 7% різного роду енцефалопатії – захворювання мозку, які впливають на його роботу або структуру.

Нагадаємо, британські та американські вчені заявили про вплив коронавірусу на психічне здоров'я. Відзначається, що кожен третій, хто перехворів на Covid-19 страждає від нервового чи психічного розладу через шість місяців після зараження.

Також стало відомо, що чимало літніх людей через карантин втратили упевненість в собі і не можуть впоратися з домашніми обов'язками самі.

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