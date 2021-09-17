В Україні вакцинували від Covid-19 майже 123 тисячі людей за добу

Від початку вакцинальної кампанії одну дозу отримали 6,1 млн осіб

Протягом минулої доби, 16 вересня, в Україні вакцинували від коронавірусу ще майже 123 тисячі людей. Одну дозу отримали понад 72,2 тис. осіб, повністю імунізовані – 50,7 тис. людей, повідомляє МОЗ.

Протягом доби працювали 833 мобільні бригади, 2,8 тис. пунктів щеплення та понад 300 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії одну дозу отримали 6,1 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 млн осіб.

Загалом в Україні проведено 11,2 млн щеплень.

Як відомо, коронавірус невпинно атакує українців: за добу 16 вересня – понад 6 тис. інфікованих.

Зазначимо, Україна – перша в Європі за кількістю хворих на ковід у лікарнях.

До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко пояснив, чому різко зросла кількість випадків Covid-19. Також МОЗ назвав області-претенденти на потрапляння в «червону» зону.

Крім того, в Академії наук прогнозують понад п’ять тисяч нових випадків зараження вірусом в Україні.