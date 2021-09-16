Карантин у столиці: стало відомо, коли Київ перейде у «жовту» зону

Щодня у столиці фіксують майже 400 нових хворих на коронавірус

Сума штрафів при порушенні карантину буде починатися з 34 тис. грн

У Києві «жовту» зону карантину можуть запровадити з 20 або 27 вересня. Про це розповів голова Головного управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, передає «РБК-Україна».

За його словами, як тільки Київ вийде з «зеленої» зони, у місті знову штрафуватимуть заклади за порушення карантину.

«Так, якщо буде впроваджена «жовта» зона Держкомісією. Ми вже два тижні проводимо превентивні заходи, даємо рекомендації щодо дотримання карантинного режиму. Будемо, дійсно, виносити штрафні санкції», – сказав Рубан.

Сума штрафів при порушенні карантину буде починатися з 34 тис. грн.

За словами чиновника, «жовта» зона карантину може бути введена як з наступного понеділка, 20 вересня, так і через тиждень (27 вересня).

Нагадаємо, за минулу добу, 15 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 362 осіб. Загалом від початку епідемії у Києві захворіли понад 229 тис. осіб на Covid-19.

До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко пояснив, чому різко зросла кількість випадків Covid-19.

Крім того, в Академії наук прогнозують понад п’ять тисяч нових випадків зараження вірусом в Україні.

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