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    Ляшко пояснив, чому різко зросла кількість випадків Covid-19

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    Треба бути готовими, що кількість випадків буде збільшуватися - Ляшко пояснив, чому різко зросла кількість випадків Covid-19
    Треба бути готовими, що кількість випадків буде збільшуватися

    Сезон грипу в Україні оголошено відкритим

    Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна зайшла в епідемічний сезон ГРВІ. Тому, за його словами, в країні зростає кількість випадків захворювання на коронавірус. Про це він повідомив на «24 каналі».

    «Ми зайшли в епідсезон ГРВІ і прогнозовано у нас зростає кількість випадків коронавірусу. Ми до цього готувалися і розуміємо, що це невідворотний процес. Кількість випадків буде збільшуватися», – заявив міністр.

    Він додав, що є багато факторів, які впливають на збільшення захворюваності на Covid-19.

    «Є багато факторів, які на це впливають: діти пішли в школи, температурні умови і циркуляція вірусу в цей проміжок часу найбільш передається від людини до людини. Ці цифри не повинні нас лякати, якщо у нас буде рости кількість щеплень. Якщо буде рости, то зможемо говорити, що епідсезон буде спокійним», – додав Ляшко.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 4640 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків у Києві, Одеській та Харківській областях.

    Крім того, в НАН прогнозують понад п’ять тисяч нових випадків зараження вірусом в Україні.

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    Теги: міністр діти Україна коронавірус Віктор Ляшко
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    Ляшко пояснив, чому різко зросла кількість випадків Covid-19