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    Лікарню Києва підозрюють у продажу вакцини Pfizer

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    МОЗ проводить розслідування щодо можливого продажу вакцини&nbsp; - Лікарню Києва підозрюють у продажу вакцини Pfizer
    МОЗ проводить розслідування щодо можливого продажу вакцини 
    Фото з відкритих джерел

    Глава МОЗ назвав неприпустимим продаж Covid-вакцин

    Одну з київських лікарень запідозрили у продажу вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech. Міністерство охорони здоров'я розпочало службову перевірку. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Відзначається, що інформація про можливий продаж вакцини Pfizer в одній з приватних лікарень Києва надійшла від представників ЗМІ. Міністерство ініціювало проведення службового розслідування. Назва медзакладу не розкривається.

    Глава МОЗ Віктор Ляшко назвав неприпустимим продаж Covid-вакцин. «Торгувати вакцинами сьогодні – значить піддавати смертельній небезпеці тих, кому було дістатись саме ця доза», – підкреслив він.

    Раніше стало відомо, що в одному з психоневрологічних інтернатів Київської області керівництво збувало вакцини проти Covid-19 стороннім особам. За даним фактом порушено кримінальну справу. Фігурантам загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.

    До слова, в Україні відкрили вже майже дві сотні центрів вакцинації (карта). Центри вакцинації відкриваються в спорткомплексах, на стадіонах, у виставкових і торгово-розважальних центрах, в школах, палацах культури, кінотеатрах, готелях, на заводах, в бізнес-центрах, банках і медичних установах.

    Більшість цих центрів працює тільки на вихідних, решта працює і в робочі дні. Пріоритет у вакцинації надається літнім людям, однак щеплення можуть отримати всі охочі.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Київ лікарня розслідування щеплення вакцинація Віктор Ляшко
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    Лікарню Києва підозрюють у продажу вакцини Pfizer