Лікарню Києва підозрюють у продажу вакцини Pfizer

Глава МОЗ назвав неприпустимим продаж Covid-вакцин

Одну з київських лікарень запідозрили у продажу вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech. Міністерство охорони здоров'я розпочало службову перевірку. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Відзначається, що інформація про можливий продаж вакцини Pfizer в одній з приватних лікарень Києва надійшла від представників ЗМІ. Міністерство ініціювало проведення службового розслідування. Назва медзакладу не розкривається.

Глава МОЗ Віктор Ляшко назвав неприпустимим продаж Covid-вакцин. «Торгувати вакцинами сьогодні – значить піддавати смертельній небезпеці тих, кому було дістатись саме ця доза», – підкреслив він.

Раніше стало відомо, що в одному з психоневрологічних інтернатів Київської області керівництво збувало вакцини проти Covid-19 стороннім особам. За даним фактом порушено кримінальну справу. Фігурантам загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.

До слова, в Україні відкрили вже майже дві сотні центрів вакцинації (карта). Центри вакцинації відкриваються в спорткомплексах, на стадіонах, у виставкових і торгово-розважальних центрах, в школах, палацах культури, кінотеатрах, готелях, на заводах, в бізнес-центрах, банках і медичних установах.

Більшість цих центрів працює тільки на вихідних, решта працює і в робочі дні. Пріоритет у вакцинації надається літнім людям, однак щеплення можуть отримати всі охочі.