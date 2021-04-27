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    У Львові вперше провели трансплантацію нирки дитині

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    Раніше трансплантації нирки дітям виконували за кордоном, що потребувало збору неймовірних сум коштів батьками та благодійниками - У Львові вперше провели трансплантацію нирки дитині

    Раніше трансплантації нирки дітям виконували за кордоном, що потребувало збору неймовірних сум коштів батьками та благодійниками

    Фото: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр

    Донором став батько 13-річної дівчинки

    В Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі провели трансплантацію нирки 13-річній дитині. Донором став її батько. Про це спеціалізований дитячий центр повідомив у Facebook.

    «Реципієнтом стала наша 13-річна пацієнтка, яка хворіла на вроджену ваду розвитку нирок та перебувала на діалізі. Донором для неї став її батько. На сьогодні стан дитини та її тата стабільний, вони перебувають під цілодобовим спостереженням команди лікарів нашого центру», – йдеться у повідомленні.

    Операцію провели минулого тижня, спільно з лікарями Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. До цього здебільшого такі оперативні втручання виконувались за кордоном, що потребувало збору неймовірних сум коштів батьками та благодійниками.

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    У Львові вперше провели трансплантацію нирки дитині
    У Львові вперше провели трансплантацію нирки дитині
    У Львові вперше провели трансплантацію нирки дитині

    «Відтепер наш центр на постійній основі буде проводити такі оперативні втручання, задля допомоги нашим маленьким пацієнтам», – додали в медзакладі.

    Нагадаємо, раніше у Києві провели унікальну трансплантацію кісткового мозку.

    Теги: здоров'я діти медицина Львів лікарня
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