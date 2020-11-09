Київські митники вилучили елітні годинники Rolex на мільйон гривень (фото)

Незадеклароване відправлення прямувало до мешканця Запоріжжя

Співробітники Київської митниці під час перевірки міжнародних експрес відправлень виявили три незадекларовані наручні годинники відомого швейцарського бренду Rolex загальною вартістю близько мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Усі три відправлення прямували з Тайваню до України на адресу одного отримувача – мешканця Запоріжжя.

Увагу митників привернуло прізвище цього отримувача, адже два тижні тому на адресу цього чоловіка вже прямувало міжнародне відправлення із незадекларованим хронометром швейцарського бренду Omega вартістю 139 тис. грн, який київські митники вилучили за протоколом через порушення митного законодавства.

Цього разу вміст кожної з посилок відправник задекларував як «браслет» та зазначив його вартість - 30 доларів США.

Однак при митному огляді інспектори з’ясували, що в цих трьох посилках знаходяться елітні чоловічі наручні годинники з унікальними серійними номерами торгової марки Rolex. Годинники знаходились в дорогих фірмових футлярах, там же були й бірки, паспорти та гарантійні документи на них. Ціна кожного хронометра згідно з ярликами - 9800 євро.

Хронометри належать до колекції Submariner - легендарних годинників для професійних дайверів із водонепроникністю 300 метрів.

Відповідно до митного законодавства усі товари, що пересилаються через митний кордон України, зокрема у міжнародних експресвідправленнях, підлягають письмовому декларуванню із заявленням точних та достовірних відомостей про товар.

Через недекларування годинників Київською митницею Держмитслужби складено протоколи про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.

Годинники загальною вартістю 29,4 тис. євро вилучено.

Матеріали справ будуть скеровані до суду.