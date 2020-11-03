У «Борисполі» затримали чергову партію контрабандних iРhone 12

У кожній з валіз подружжя, митники виявили по 10 мобільних телефонів в заводській упаковці

Подружжя киян намагалося незаконно ввезти в Україну 20 нових мобільних телефонів

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» міжвідомча група прикордонників, митників та співробітників Служби безпеки України виявила 20 нелегальних мобільних телефонів iРhone 12.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Мобільні телефони iРhone 12 з порушенням встановлених правил намагалося перемістити подружжя українців, які прилетіли в Київ рейсом з Дубая.

Загальна вартість виявлених девайсів за цінами, вказаними на офіційному сайті виробника, складає 715 тисяч гривень.

За даними київських митників, телефони пасажири письмово не задекларували, а для проходження митного контролю чоловік із дружиною скористались «зеленим коридором», на якому ліміт на ввезення товару без оподаткування обмежено еквівалентом в 1 тисячу євро.

Та при проведенні митного контролю за допомогою сканера, у кожній з валіз подружжя, митники виявили по 10 мобільних телефонів в заводській упаковці, кожен з яких згідно з чеками коштує 1076 євро.

Порушення вдалося викрити та припинити завдяки реалізації оперативної інформації співробітників Держприкордонслужби та СБУ.

Співробітники митниці вилучили виявлені телефони та склали протокол за ст. 471 МКУ «Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю». Мобільні телефони вилучено до рішення суду.

Нагадаємо, в кінці жовтня у столичних аеропортах «Бориспіль» і «Київ» тричі зафіксовані спроби ввезення мобільних телефонів iРhone 12 без сплати митних платежів.