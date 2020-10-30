У «Борисполі» виявили 2,5 тонни контрабандних девайсів (фото)

Телефони, планшети, інша вартісна техніка прибули з Сінгапуру

Прикордонники оперативно-розшукового відділу Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» спільно з працівниками митниці виявили незаконну поставку в Україну електронних товарів відомих торгових марок виявили. Слідчо-оперативні заходи проходили під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора в рамках досудового розслідування за ч. 3 ст. 212 ККУ «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)».

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Перевірка проводилась в аеропорту «Бориспіль» та на одній із поштових сортувальних станцій у Києві.

Як встановили правоохоронці, організатори злочинного каналу використовували базу фіктивних отримувачів, щоб доставляти техніку з Сінгапуру в Україну під виглядом поштових відправлень, уникаючи сплати до бюджету. Ділки хотіли ухилитися від сплати податків на суму майже в 1 млн грн.

У перевіреному в аеропорту вантажі загальною вагою 2,5 тонни правоохоронці вилучили близько 700 нелегальних відправлень, в яких були телефони, планшети, інша вартісна техніка.

Наразі тривають слідчі дії.