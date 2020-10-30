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    У «Борисполі» виявили 2,5 тонни контрабандних девайсів (фото)

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    <p>Правоохоронці вилучили близько 700 нелегальних відправлень</p> - У «Борисполі» виявили 2,5 тонни контрабандних девайсів (фото)

    Правоохоронці вилучили близько 700 нелегальних відправлень

    Фото: Держприкордонслужба

    Телефони, планшети, інша вартісна техніка прибули з Сінгапуру

    Прикордонники оперативно-розшукового відділу Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» спільно з працівниками митниці виявили незаконну поставку в Україну електронних товарів відомих торгових марок виявили. Слідчо-оперативні заходи проходили під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора в рамках досудового розслідування за ч. 3 ст. 212 ККУ «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)».

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    Перевірка проводилась в аеропорту «Бориспіль» та на одній із поштових сортувальних станцій у Києві.

    Як встановили правоохоронці, організатори злочинного каналу використовували базу фіктивних отримувачів, щоб доставляти техніку з Сінгапуру в Україну під виглядом поштових відправлень, уникаючи сплати до бюджету. Ділки хотіли ухилитися від сплати податків на суму майже в 1 млн грн.

    У перевіреному в аеропорту вантажі загальною вагою 2,5 тонни правоохоронці вилучили близько 700 нелегальних відправлень, в яких були телефони, планшети, інша вартісна техніка.

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    У «Борисполі» виявили 2,5 тонни контрабандних девайсів (фото)
    У «Борисполі» виявили 2,5 тонни контрабандних девайсів (фото)
    У «Борисполі» виявили 2,5 тонни контрабандних девайсів (фото)

    Наразі тривають слідчі дії.

    прикордонники митниця Київ Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль розслідування
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