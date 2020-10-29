У «Борисполі» митники виявили повну валізу заборонених препаратів (фото, відео)



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Всі препарати у валізі були без фабричної картонної упаковки Фото: Київська митниця

Дівчина везла в Україну з Йорданії прекурсори, обіг яких обмежений в нашій країні

Сьогодні опівночі в аеропорту «Бориспіль» працівники Київської митниці Держмитслужби виявили у 23-річної українки, яка поверталася авіарейсом з Йорданії, виявили вщент набиту препаратами з псевдоефедрином (прекурсором) валізу.

Про це повідомляє Київська митниця Держмитслужби.

Для проходження митного контролю громадянка обрала спрощену систему. Однак під час перевірки дорожньої валізи пасажирки на сканері київські митники виявили в ній медикаменти.

Лікарські засоби знаходилися у поліетиленових пакетах. Всього було виявлено 3 090 блістерів (61800 пігулок) препарату «Trifed hikma» та 800 блістерів (8000 пігулок) препарату «Unifed».

Дівчина всі препарати переміщувала без фабричної картонної упаковки.

Як з’ясувалося після проведення експрестесту, до складу лікарських засобів «Trifed hikma» та «Unifed» входить діюча речовина Pseudoephedrine, яка належить до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких українським законодавством встановлюються заходи контролю.

На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації дівчина не надала, за консультацією до працівників митниці не зверталася, рецепта на переміщувані нею лікарські засоби не мала.

Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України.

Медичні препарати вилучено до винесення судом рішення у справі.