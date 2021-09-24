Київські митники вилучили у йорданця валюти майже на пів мільйона гривень

Іноземець намагався ввезти в Україну без декларування $29,9 тис.

Київські митники зафіксували чергову спробу переміщення валюти через митний кордон України з порушенням порядку проходження «зеленого коридору». Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

$29,9 тис. намагався ввезти без письмового декларування на територію України через аеропорт «Бориспіль» громадянин Йорданії, який прилетів авіарейсом з Туреччини.

Іноземець самостійно обрав для проходження митного контролю спрощену систему «зелений коридор», чим заявив, що не переміщує через митний кордон України нічого, що слід письмово задекларувати.

Однак у такий спосіб він міг без письмового декларування перемістити валюти у розмірі лише до 10 тисяч євро в еквіваленті.

До початку митного контролю чоловік за консультацією до митників не звертався, письмової декларації не заповнював.

Згідно з українським законодавством, громадянину пропущено $11,7 тис., а за ст. 471 Митного кодексу України протоколом про порушення митних правил вилучено $18,2 тис.

Як повідомлялося, з початку року київські митники вилучили валюти на понад 16,9 млн грн.

Нещодавно київські митники виявили схему незаконного переміщення з Китаю до ряду європейських країн транзитом через Україну дорогого та високоліквідного товару під виглядом спортивного інвентарю та приладдя. Митники виявили чотири контейнери з електротранспортом.