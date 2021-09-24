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    Київські митники вилучили у йорданця валюти майже на пів мільйона гривень

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    Митники вилучили в іноземця&nbsp;$18,2 тис.&nbsp; - Київські митники вилучили у йорданця валюти майже на пів мільйона гривень
    Митники вилучили в іноземця $18,2 тис. 
    Фото: Київська митниця

    Іноземець намагався ввезти в Україну без декларування $29,9 тис.

    Київські митники зафіксували чергову спробу переміщення валюти через митний кордон України з порушенням порядку проходження «зеленого коридору». Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    $29,9 тис. намагався ввезти без письмового декларування на територію України через аеропорт «Бориспіль» громадянин Йорданії, який прилетів авіарейсом з Туреччини.

    Іноземець самостійно обрав для проходження митного контролю спрощену систему «зелений коридор», чим заявив, що не переміщує через митний кордон України нічого, що слід письмово задекларувати.

    Однак у такий спосіб він міг без письмового декларування перемістити валюти у розмірі лише до 10 тисяч євро в еквіваленті.

    До початку митного контролю чоловік за консультацією до митників не звертався, письмової декларації не заповнював.

    Згідно з українським законодавством, громадянину пропущено $11,7 тис., а за ст. 471 Митного кодексу України протоколом про порушення митних правил вилучено $18,2 тис.

    Як повідомлялося, з початку року київські митники вилучили валюти на понад 16,9 млн грн.

    Нещодавно київські митники виявили схему незаконного переміщення з Китаю до ряду європейських країн транзитом через Україну дорогого та високоліквідного товару під виглядом спортивного інвентарю та приладдя. Митники виявили чотири контейнери з електротранспортом.

    Теги: митниця Аеропорт Бориспіль гроші іноземці
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    Київські митники вилучили у йорданця валюти майже на пів мільйона гривень