У «Борисполі» викрито контрабанду бортпровідниками дорогих девайсів Apple (фото, відео)

Бортпровідники ховали девайси у відсіках літака, кейсах з харчуванням та сміттєвих пакетах

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники спільно з співробітниками Служби безпеки України та митниці викрили схему переміщення через державний кордон України партії коштовних девайсів із порушенням митного законодавства. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Як встановили правоохоронці, бортпровідники однієї з українських авіакомпаній ховали мобільні телефони в кейси з харчуванням, сміттєві пакети та в конструктивних особливостях салону літака. Згодом представники клінінгових компаній мали вивезти девайси за межі пункту пропуску без проходження будь-якого контролю під виглядом обслуговування борта та підготовки його до наступного рейсу.

Правоохоронці викрили незаконну оборудку, тому реалізувати задум не вдалося.

За результатами огляду літака, що прибув в аеропорт «Бориспіль» із Дубая, виявили 85 девайсів марки Apple. Серед них: iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XR, One Plus Nord, MacBook Pro.

Попередньо, до схеми всього було залучено близько десяти осіб, громадян України.

За попередньою інформацією, сума оцінки товару сягає $100 тис.

Тривають перевірочні заходи.

Нагадаємо, Служба безпеки України заявила про припинення корупційної схеми, яку організували посадовці митного посту в аеропорту «Бориспіль». За даними правоохоронців, посадовці митної служби систематично вимагали й отримували від підприємців неправомірну вигоду.