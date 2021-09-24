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    У «Борисполі» викрито контрабанду бортпровідниками дорогих девайсів Apple (фото, відео)

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    85 девайсів марки Apple виявлено в літаку української авіакомпанії - У «Борисполі» викрито контрабанду бортпровідниками дорогих девайсів Apple (фото, відео)
    85 девайсів марки Apple виявлено в літаку української авіакомпанії
    Фото: Держприкордонслужба

    Бортпровідники ховали девайси у відсіках літака, кейсах з харчуванням та сміттєвих пакетах

    У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники спільно з співробітниками Служби безпеки України та митниці викрили схему переміщення через державний кордон України партії коштовних девайсів із порушенням митного законодавства. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

    Як встановили правоохоронці, бортпровідники однієї з українських авіакомпаній ховали мобільні телефони в кейси з харчуванням, сміттєві пакети та в конструктивних особливостях салону літака. Згодом представники клінінгових компаній мали вивезти девайси за межі пункту пропуску без проходження будь-якого контролю під виглядом обслуговування борта та підготовки його до наступного рейсу.

    Правоохоронці викрили незаконну оборудку, тому реалізувати задум не вдалося.

    За результатами огляду літака, що прибув в аеропорт «Бориспіль» із Дубая, виявили 85 девайсів марки Apple. Серед них: iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XR, One Plus Nord, MacBook Pro.

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    У «Борисполі» викрито контрабанду бортпровідниками дорогих девайсів Apple (фото, відео)
    У «Борисполі» викрито контрабанду бортпровідниками дорогих девайсів Apple (фото, відео)
    У «Борисполі» викрито контрабанду бортпровідниками дорогих девайсів Apple (фото, відео)
    У «Борисполі» викрито контрабанду бортпровідниками дорогих девайсів Apple (фото, відео)
    У «Борисполі» викрито контрабанду бортпровідниками дорогих девайсів Apple (фото, відео)
    У «Борисполі» викрито контрабанду бортпровідниками дорогих девайсів Apple (фото, відео)
    У «Борисполі» викрито контрабанду бортпровідниками дорогих девайсів Apple (фото, відео)

    Попередньо, до схеми всього було залучено близько десяти осіб, громадян України.

    За попередньою інформацією, сума оцінки товару сягає $100 тис.

    Тривають перевірочні заходи.

    Нагадаємо, Служба безпеки України заявила про припинення корупційної схеми, яку організували посадовці митного посту в аеропорту «Бориспіль». За даними правоохоронців, посадовці митної служби систематично вимагали й отримували від підприємців неправомірну вигоду.

    Теги: митниця контрабанда Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль літак авіаперевезення
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    У «Борисполі» викрито контрабанду бортпровідниками дорогих девайсів Apple (фото, відео)