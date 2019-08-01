Київські патрульні розпочали «полювання» на водіїв, які не пропускають швидких



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Профілактичні заходи триватимуть з 1 по 12 серпня

1 по 12 серпня патрульна поліція проведе профілактичні заходи «Увага! Спецсигнали».

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

Патрульні перевірять як водії пропускають на дорозі оперативні та спеціальні транспортні засоби, які виконують невідкладні завдання, а також проведуть профілактику порушення ПДР з іншими учасниками дорожного руху.

Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях, спільно з Патрульною поліцією Києва.

У столиці на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі, які порушили ПДР.

КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

«Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.