Де у Києві працюють інспектори з паркування і за що карають водіїв



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У Києві почали евакуювати авто, припарковані у недозволеному місці

Поки що інспектори працюють у трьох районах столиці

Сьогодні інспектори з паркування працюють у центральній частині міста, де спостерігається найбільша проблема з паркуванням, – зокрема, у Печерському, Шевченківському та частково Голосіївському районах. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури.

Як працює інспекція з паркування:

інспектор з паркування друкуватиме повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності, яке розміщується на лобовому склі автомобіля;

винесені постанови про адміністративні стягнення з доказовою базою правопорушення надсилатимуть власникам транспортних засобів рекомендованими листами протягом трьох днів із дня винесення постанови про адміністративне стягнення.

інспектори з паркування не мають права брати готівку в рахунок оплати паркування або в рахунок оплати штрафів, накладених у на місці вчинення правопорушення, адже за це передбачено штраф у розмірі від 15 до 70 неоподатковуваних мінімумів. Читайте також У Києві почали масово евакуювати припарковані в недозволених місцях авто (фото) Сьогодні, 12:03 Інспектори з паркування у Києві почали карати водіїв: за що штрафують Вчора, 16:47



На сьогодні інспектори з паркування можуть оштрафувати за:

порушення правил зупинки та стоянки автомобіля (ч. 1 статті 122 КУПАП) – розміщення автомобіля в зоні дії знаків 3.34 та 3.35 – штраф у розмірі 255 грн;

порушення правил зупинки та стоянки автомобіля (ч. 3 статті 122 КУПАП) – розміщення автомобіля, що створює перешкоди дорожнього руху або загрозу безпеці руху, в тому числі:

зупинка ближче 30 метрів від посадкових майданчиків громадського транспорту або від дорожнього знаку такої зупинки з обох боків;

зупинка на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків;

зупинка ближче 10 метрів від виїздів із прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;

зупинка на перехрестях та ближче 10 метрів від них з обох боків;

стоянка у місцях, де створює перешкоду для руху пішоходів, – штраф у розмірі 510 грн з тимчасовим затриманням (евакуацією) автомобіля.

Кияни мають змогу залишати інформацію про порушення паркування через контакт-центр за номером 15-51. Крім того, можна зателефонувати до поліції на номер 102 та за номером: 0-800-300-516 (довідкова служба КП «Київтранспарксервіс»).

Нагадаємо, з 26 квітня на вулицях Києва у тестовому режимі почали працювати інспектори з паркування.

В інтерв’ю «Главкому» мер повідомив, що незабаром у Києві почнуть карати водіїв за паркування на тротуарах та в інших заборонених місцях.

З 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів.

10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях спільно з Патрульною поліцією Києва.

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