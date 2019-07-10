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    Де у Києві працюють інспектори з паркування і за що карають водіїв

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    У Києві почали евакуювати авто, припарковані у недозволеному місці - Де у Києві працюють інспектори з паркування і за що карають водіїв
    У Києві почали евакуювати авто, припарковані у недозволеному місці

    Поки що інспектори працюють у трьох районах столиці

    Сьогодні інспектори з паркування працюють у центральній частині міста, де спостерігається найбільша проблема з паркуванням, – зокрема, у Печерському, Шевченківському та частково Голосіївському районах. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури.

    Як працює інспекція з паркування:

    На сьогодні інспектори з паркування можуть оштрафувати за:

    • порушення правил зупинки та стоянки автомобіля (ч. 1 статті 122 КУПАП) – розміщення автомобіля в зоні дії знаків 3.34 та 3.35  – штраф у розмірі 255 грн;
    • порушення правил зупинки та стоянки автомобіля (ч. 3 статті 122 КУПАП) – розміщення автомобіля, що створює перешкоди дорожнього руху або загрозу безпеці руху, в тому числі:
    • зупинка ближче 30 метрів від посадкових майданчиків громадського транспорту або від дорожнього знаку такої зупинки з обох боків;
    • зупинка на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків;
    • зупинка ближче 10 метрів від виїздів із прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;
    • зупинка на перехрестях та ближче 10 метрів від них з обох боків;
    • стоянка у місцях, де створює перешкоду для руху пішоходів, – штраф у розмірі 510 грн з тимчасовим затриманням (евакуацією) автомобіля.

    Кияни мають змогу залишати інформацію про порушення паркування через контакт-центр за номером 15-51. Крім того, можна зателефонувати до поліції на номер 102 та за номером: 0-800-300-516 (довідкова служба КП «Київтранспарксервіс»).

    Нагадаємо, з 26 квітня на вулицях Києва у тестовому режимі почали працювати інспектори з паркування.

    24 червня Кличко показав відео, як працюють у столиці інспектори з паркування

    В інтерв’ю «Главкому» мер повідомив, що незабаром у Києві почнуть карати водіїв за паркування на тротуарах та в інших заборонених місцях. 

    З 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів.

    10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях спільно з Патрульною поліцією Києва.

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