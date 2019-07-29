Евакуація автомобілів у Києві. Адреса штрафмайданчика

Евакуація автомобілів: де і за скільки порушники можуть забрати свої автівки (відео)



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Евакуація автомобіля біля ТРЦ Ocean Plaza Фото: Центр організації дорожнього руху Києва

Повернення автомобіля обійдеться власнику в понад 2 тис. грн

На столичних вулицях вже майже три тижні працюють інспектори з паркування та евакуатори, які забирають автомобілі, припарковані в заборонених місцях.

З 10 липня з центральної частини міста вже евакуйовано понад 100 авто.

Автор проекту «ЗупиниЛося» побував біля ТРЦ Ocean Plaza, де працювали евакуатори, та поспілкувався з водіями-порушниками.

Також він дослідив, де потім порушники можуть забрати свої автомобілі і скільки їм це буде коштувати.

Наприклад, водієві, авто якого було евакуйовано біля ТРЦ Ocean Plaza, потрібно було викласти з власної кишені 2132 грн (проїзд на таксі, штраф, евакуатор, штрафмайданчик). Для цього ще й потрібно покататися з правого берега на лівий:

на вул. Народного ополчення, 9 взяти копію акту про евакуацію;

на вул. Довнар-Запольського, 8 оплатити послуги евакуатора і стоянку на штрафмайданчику;

на вул. Гната Хоткевича, 20б забрати свій автомобіль зі штрафмайданчика.

Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях, спільно з Патрульною поліцією Києва.

У столиці на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі, які порушили ПДР.

КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

«Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.