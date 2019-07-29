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    Евакуація автомобілів: де і за скільки порушники можуть забрати свої автівки (відео)

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    <div class="alt">Евакуація автомобіля біля&nbsp;ТРЦ Ocean Plaza</div> <div class="copy"></div> - Евакуація автомобілів: де і за скільки порушники можуть забрати свої автівки (відео)
    Евакуація автомобіля біля ТРЦ Ocean Plaza
    Фото: Центр організації дорожнього руху Києва

    Повернення автомобіля обійдеться власнику в понад 2 тис. грн

    На столичних вулицях вже майже три тижні працюють інспектори з паркування та евакуатори, які забирають автомобілі, припарковані в заборонених місцях.

    З 10 липня з центральної частини міста вже евакуйовано понад 100 авто

    Автор проекту «ЗупиниЛося» побував біля ТРЦ Ocean Plaza, де працювали евакуатори, та поспілкувався з водіями-порушниками.

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    Також він дослідив, де потім порушники можуть забрати свої автомобілі і скільки їм це буде коштувати.

    Наприклад, водієві, авто якого було евакуйовано біля ТРЦ Ocean Plaza, потрібно було викласти з власної кишені 2132 грн (проїзд на таксі, штраф, евакуатор, штрафмайданчик). Для цього ще й потрібно покататися з правого берега на лівий:

    • на вул. Народного ополчення, 9 взяти копію акту про евакуацію;
    • на вул. Довнар-Запольського, 8 оплатити послуги евакуатора і стоянку на штрафмайданчику;
    • на вул. Гната Хоткевича, 20б забрати свій автомобіль зі штрафмайданчика.

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    Евакуація автомобілів у Києві. Адреса штрафмайданчика
    Евакуація автомобілів у Києві. Адреса штрафмайданчика

    Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

    10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях, спільно з Патрульною поліцією Києва.

    У столиці на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі, які порушили ПДР.

    КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

    «Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.

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