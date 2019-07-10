У Києві почали масово евакуювати припарковані в недозволених місцях авто (фото)



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Евакуація автомобілів на бульварі Шевченка

Автомобілі евакуюють зі смуг руху громадського транспорту

В Києві розпочали евакуацію автомобілів, припаркованих в заборонених місцях. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, особлива увага інспекторів та поліції - до машин, залишених на смугах громадського транспорту.

«Центр організації дорожнього руху столиці спільно з Патрульною поліцією Києва працюють над упорядкуванню руху громадського транспорту. Сьогодні зранку масово евакуювали автомобілі на бульварі Шевченка - від Бессарабської площі до площі Перемоги і з протилежного боку. І це - не одноденна акція і не єдина вулиця, де тепер працюють інспектори, поліція та евакуатори», - наголосив Кличко.

Нагадаємо, з 26 квітня на вулицях Києва у тестовому режимі почали працювати інспектори з паркування.

В інтерв’ю «Главкому» мер повідомив, що незабаром у Києві почнуть карати водіїв за паркування на тротуарах та в інших заборонених місцях.

З 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів.

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