Операція «Евакуація»: столичні штрафмайданчики вже тріщать від порушників паркування



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Евакуація неправильно припаркованого автомобіля в центрі Києва Фото: Київтранспарксервіс

За шість днів евакуатори забрали зі столичних вулиць 72 авто

У Києві триває евакуація автомобілів, які припарковані в заборонених для цього місцях, зокрема на смугах громадського транспорту.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат, радник мера Києва Дмитро Білоцерковець, за шість днів евакуатори забрали зі столичних вулиць 72 автомобілів-порушників.

«У столиці на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі, які порушили ПДР!» - написав він.

Білоцерковець додав, що евакуація триватиме лише на 60-ти центральних вулицях (виходячи з рішення Київради) завдяки взаємодії міських комунальних підприємств та патрульної поліції.

Своєю чергою, КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

«Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.

Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях спільно з Патрульною поліцією Києва.

10 та 11 липня з бульвару Шевченка було евакуйовано 40 автомобілів-порушників.