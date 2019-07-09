Інспектори з паркування у Києві почали карати водіїв: за що штрафують
За стоянку в недозволених місцях водіям доведеться сплатити штраф
Інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник Інспекції з паркування, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитро Рахматуллін.
Він зазначив, що інспектори з паркування штрафують за такі порушення:
- стоянку на зупинках громадського транспорту;
- стоянку і зупинку на пішохідних переходах;
- стоянку у місцях виїзду/в'їзду придворових територій;
- стоянку на перехрестях;
- стоянку на тротуарах з шириною проходу для пасажирів менше двох метрів.
«Шановні водії, будьте уважними та дотримуйтеся ПДР!» - закликав Рахматуллін.
Нагадаємо, з 26 квітня на вулицях Києва у тестовому режимі почали працювати інспектори з паркування.
В інтерв’ю «Главкому» мер повідомив, що незабаром у Києві почнуть карати водіїв за паркування на тротуарах та в інших заборонених місцях.