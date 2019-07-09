Інспектори з паркування у Києві почали карати водіїв: за що штрафують



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За стоянку в недозволених місцях водіям доведеться сплатити штраф

Інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник Інспекції з паркування, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитро Рахматуллін.

Він зазначив, що інспектори з паркування штрафують за такі порушення:

стоянку на зупинках громадського транспорту;

стоянку і зупинку на пішохідних переходах;

стоянку у місцях виїзду/в'їзду придворових територій;

стоянку на перехрестях;

стоянку на тротуарах з шириною проходу для пасажирів менше двох метрів.

«Шановні водії, будьте уважними та дотримуйтеся ПДР!» - закликав Рахматуллін.

Нагадаємо, з 26 квітня на вулицях Києва у тестовому режимі почали працювати інспектори з паркування.

В інтерв’ю «Главкому» мер повідомив, що незабаром у Києві почнуть карати водіїв за паркування на тротуарах та в інших заборонених місцях.

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