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    Київські поліцейські викрили приватну лабораторію, яка підробляла тести на Covid-19

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    Злочинну схему викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві - Київські поліцейські викрили приватну лабораторію, яка підробляла тести на Covid-19
    Злочинну схему викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві
    фото: МВС України

    Вартість одного сертифікату або довідки становила від 900 до 1800 грн

    У Києві поліцейські викрили працівників приватної лабораторії, які підробляли довідки із «потрібним» результатом тесту на Covid-19.

    Вартість одного сертифікату або довідки становила від 900 до 1800 грн залежно від терміну «виконання».

    Злочинну схему викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві спільно зі слідчими столичної поліції, повідомляє пресслужба МВС України на своїй сторінці у Facebook.

    З наближенням літа, кількість українців, які бажають виїхати закордон на відпочинок невпинно зростатиме. Тому людям потрібен тест Covid-19 з негативним результатом, чим і користуються вправні «ділки», підробляючи ці документи.

    Потрібно зазначити, що з початком третьої хвилі ковіду кількість захворювань зростає. За останню добу зафіксовано 15 053 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні. Зокрема, захворіли 744 дитини та 425 медпрацівників, інформує МОЗ.

    За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 504 076 осіб, одужало – 1 244 190 осіб, летальних випадків – 29 253.

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    Теги: МВС Київ відпочинок документи коронавірус
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