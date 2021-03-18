Київські поліцейські викрили приватну лабораторію, яка підробляла тести на Covid-19

Вартість одного сертифікату або довідки становила від 900 до 1800 грн

У Києві поліцейські викрили працівників приватної лабораторії, які підробляли довідки із «потрібним» результатом тесту на Covid-19.

Вартість одного сертифікату або довідки становила від 900 до 1800 грн залежно від терміну «виконання».

Злочинну схему викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві спільно зі слідчими столичної поліції, повідомляє пресслужба МВС України на своїй сторінці у Facebook.

З наближенням літа, кількість українців, які бажають виїхати закордон на відпочинок невпинно зростатиме. Тому людям потрібен тест Covid-19 з негативним результатом, чим і користуються вправні «ділки», підробляючи ці документи.

Потрібно зазначити, що з початком третьої хвилі ковіду кількість захворювань зростає. За останню добу зафіксовано 15 053 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні. Зокрема, захворіли 744 дитини та 425 медпрацівників, інформує МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 504 076 осіб, одужало – 1 244 190 осіб, летальних випадків – 29 253.