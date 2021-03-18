Степанов спрогнозував, скільки триватиме третя хвиля пандемії в Україні

Степанов очікує, що ситуація з коронавірусом покращиться у травні

Очільник МОЗ вважає, що зараз не потрібно вводити локдаун

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні поки не вводитимуть локдаун через спалах коронавірусу. Проте, українці повинні суворо дотримуватись карантинних вимог.

Про це він сказав в ефірі ТСН.

«Я не вважаю, що нам зараз потрібен загальнонаціональний жорсткий карантин. Якщо буде більше звернено уваги саме на карантинні обмеження, які діють на території регіону, щоб не допустити ситуацію до «червоного» рівня. Якщо вже область перейшла у цей рівень, то важливо виконувати ті правила, які дає Міністерство охорони здоров'я», – пояснив Степанов.

Очільник МОЗ додав, що спалах коронавірусу в Україні триватиме до кінця квітня.

Нагадаємо, за минулу добу, 17 березня, в Україні виявлено 15053 нових хворих на Covid-19. Це на 3220 осіб більше, ніж за попередню добу. Вчора було госпіталізовано 4376 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 267 пацієнтів, одужали 6514 осіб

17 березня стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я України вирішило збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини проти коронавірусу Covishield з 28 днів до 90 днів.

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