Мовний скандал у Києві: від популярної лабораторії вимагають перейти на українську

В лабораторії не можуть назвати термінів остаточного переходу на державну мову

Мережа «Сінево» пояснює російську мову в документації недоліками програмного забезпечення

Від популярної у столиці мережі лабораторій «Сінево» клієнти вимагають дотримуватись мовного законодавства. Наразі результати лабораторних аналізів тут можна отримати виключно російською мовою.

Зокрема киянка Анастасія Юхимець оприлюднила на своїй сторінці у Facebook знімок отриманого документа. Інформація на ньому надрукована російською, в тому числі дані про пацієнтку.

«Робила скринінг вагітності, отримала результати російською мовою. Завжди обирала «Сінево» з-поміж інших, але більше не ступлю на поріг і друзів відмовлятиму. В Києві вистачає лабораторій і точно знайдуться ті, хто поважають клієнтів і закони. Дуже розчарована», – написала вона.

Думку Анастасії підтримали інші користувачі соцмережі, розкритикувавши подібну практику лабораторії.

У коментарях до публікації представник лабораторії пояснив, чому було використано саме російську мову.

«Це спеціалізоване програмне забезпечення від Siemens – компанії зі світовим іменем. На жаль, наразі серед мов, доступних для програми, і, відповідно, для звітів, що генерує ця програма, української немає – її не надає розробник», – йдеться в роз'ясненні.

У лабораторії додали, що раніше просили компанію надати відповідне україномовне оновлення, на що отримали позитивну відповідь. «Кінцеві терміни поки що не вказали. Оновлення для програми Prisca, що дозволить обирати українську, наразі проходить тестування, і ми з нетерпінням очікуємо, коли Siemens надасть таку можливість», – уточнили в «Сінево».

Раніше стало відомо, що радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі та позаштатний радник голови Офісу Президента України Андрія Єрмака Олексій Арестович відповів російськими матюками на прохання написати пост українською мовою.

До слова, минулого місяця в українському футболі спалахнув гучний мовний скандал, коли суддя показав жовту картку тренеру, що попрохав його спілкуватися українською.

Як вже повідомлялося, у Дніпрі бариста однієї з кав’ярень відмовилась обслуговувати клієнтку українською мовою та назвала місто російським. Після скандалу її звільнили.

Зазначимо, 16 січня 2021 року набули чинності норми закону, які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів. Уся сфера обслуговування мала перейти винятково на державну мову. Цього вимагає закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».