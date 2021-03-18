Нова хвиля пандемії накрила Україну: понад 15 тис. нових хворих за добу

За минулу добу від ускладнень хвороби померли 267 пацієнтів

За минулу добу, 17 березня, в Україні виявлено 15053 нових хворих на Covid-19. Це на 3220 осіб більше, ніж за попередню добу.

Вчора було госпіталізовано 4376 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 267 пацієнтів, одужали 6514 осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Здійснено тестувань за добу – 118780 (зокрема методом ПЛР – 53039, методом ІФА – 21782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43959).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 504 076 осіб;

одужало – 1 244 190 осіб;

летальних випадків – 29 253;

проведено ПЛР-тестувань – 7 520 147.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1092), Житомирській (1398), Львівській (1092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 092 випадки;

Вінницька область – 751 випадок;

Волинська область – 330 випадків;

Дніпропетровська область – 655 випадків;

Донецька область – 651 випадок;

Житомирська область – 1 398 випадків;

Закарпатська – 614 випадків;

Запорізька область – 428 випадків;

Івано-Франківська область – 559 випадків;

Київська область – 727 випадків;

Кіровоградська область – 149 випадків;

Луганська область – 74 випадки;

Львівська область – 1 092 випадки;

Миколаївська область – 424 випадки;

Одеська область – 997 випадків;

Полтавська область – 394 випадки;

Рівненська область – 390 випадків;

Сумська область – 570 випадків;

Тернопільська область – 692 випадки;

Харківська область – 732 випадки;

Херсонська область – 96 випадків;

Хмельницька область – 800 випадків;

Черкаська область – 367 випадків;

Чернівецька область – 596 випадків;

Чернігівська область – 475 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомлялося, за добу 16 березня в Україні було виявлено 11833 нових хворих на Covid-19. Це на 2191 особу більше, ніж за попередню добу. Було госпіталізовано 4887 хворих на коронавірус, що на 2882 людини більше, ніж 15 березня, від ускладнень хвороби померли 289 пацієнтів, одужали 5467 осіб.