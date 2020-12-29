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    Свято наближається: у столичному сквері невідомі спиляли три ялинки (фото)

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    Від ялинок залишилися лише пеньки - Свято наближається: у столичному сквері невідомі спиляли три ялинки (фото)
    Від ялинок залишилися лише пеньки
    Фото: КП УЗН Дарницького району

    Злодії викрали ялинки зі скверу в Дарниці

    У сквері Привокзальному на Харківському шосе, 21 в Дарницькому районі Києва невідомі спиляли три ялинки. Про це повідомляє комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району. 

    Озеленювачі в розпачі. «Жодні превентивні заходи не допомагають, коли відсутня свідомість у деяких наших громадян», - зазначили вони.

    Комунальники оприлюднили фото, на яких зафіксовані наслідки вандалізму.

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    Свято наближається: у столичному сквері невідомі спиляли три ялинки (фото)
    Свято наближається: у столичному сквері невідомі спиляли три ялинки (фото)
    Свято наближається: у столичному сквері невідомі спиляли три ялинки (фото)

    Нагадаємо, що із 17 до 30 грудня у столиці працюватимуть 178 законних пунктів з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас.

    Із 1 січня 2021 року в Києві почнуть працювати 15 пунктів зі збору та утилізації новорічних ялинок у кожному районі міста.

    Лісопаркові господарства Києва та районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень розпочали кампанію з попередження самовільних рубок хвойних дерев у лісових масивах, парках та скверах.

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    Теги: Київ вандалізм новорічні свята ялинка парк
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