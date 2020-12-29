Свято наближається: у столичному сквері невідомі спиляли три ялинки (фото)
Злодії викрали ялинки зі скверу в Дарниці
У сквері Привокзальному на Харківському шосе, 21 в Дарницькому районі Києва невідомі спиляли три ялинки. Про це повідомляє комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району.
Озеленювачі в розпачі. «Жодні превентивні заходи не допомагають, коли відсутня свідомість у деяких наших громадян», - зазначили вони.
Комунальники оприлюднили фото, на яких зафіксовані наслідки вандалізму.
Нагадаємо, що із 17 до 30 грудня у столиці працюватимуть 178 законних пунктів з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас.
Із 1 січня 2021 року в Києві почнуть працювати 15 пунктів зі збору та утилізації новорічних ялинок у кожному районі міста.
Лісопаркові господарства Києва та районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень розпочали кампанію з попередження самовільних рубок хвойних дерев у лісових масивах, парках та скверах.