Київський транспорт прощається з талончиками: названо дату

Паперових квитків у столичному транспорті більше не буде

Столичний комунальний транспорт повністю переходить на електронну систему оплати проїзду

Протягом останнього року комунальне підприємство «Київпастранс» поступово виводило з обігу разові паперові квитки. З 14 липня вони вийдуть з обігу остаточно. Про це повідомляє «Київпастранс».

Як нагадують у комунальному підприємстві, першим на е-квиток перейшов фунікулер – із 14 вересня 2020 року. Із 1 жовтня 2020 року обіг паперових квитків припинили на Троєщинській лінії швидкісного трамвая, 1 листопада – на міській електричці. Із 1 грудня повністю на електронний квиток перейшов швидкісний трамвай на Борщагівці.

Наступним етапом стала відмова від паперових разових талонів у міських автобусах, тролейбусах та трамваях. Цей етап почався з 1 липня, паперові квитки остаточно вийдуть з обігу 14 липня. Зараз триває роз’яснювальна робота серед пасажирів. Пільгові категорії населення, як і раніше, продовжать користуватися своїми пільгами.

Також на наземному транспорті вводиться посилений контроль. Штраф за несплачений проїзд складає 160 гривень. Для підсилення якості роз’яснювальної роботи підприємство звернулось до поліції.

Електронні квитки доступні через мобільний додаток та картку «Київ Цифровий», також їх можна придбати в терміналах самообслуговування, мережі «Т-кіоск», терміналах EasyPay, IBOX, 2click. QR-квитки також можна придбати в касах київського метрополітену.

Як повідомлялося, з 1 липня у наземному транспорті Києва вже немає кондукторів, які продають квитки на проїзд в тролейбусах, трамваях і автобусах.

Контролери-касири (кондуктори) отримали пропозицію перейти на посаду контролера, або інші вільні вакансії в підприємстві. Лише за вчора близько 370 співробітників прийняли пропозицію перейти в службу контролю, і процес перепрофілювання триває. Усі, хто не продовжив співпрацю з підприємством, повністю отримали вихідну допомогу.

Як відомо, на сайті КМДА оприлюднили розпорядження, згідно з яким е-квитки повинні будуть запрацювати на всіх маршрутах громадського транспорту в Києві до 1 січня 2023 року.

Зараз е-квиток працює в метро і транспорті «Київпастрансу» (трамваї, тролейбуси, великі автобуси). За попереднім розпорядженням КМДА, система мала запрацювати в маршрутках до 1 липня 2021-го.

Також до кінця 2022 року відклали дослідницьку експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Спочатку цей етап повинні були завершити до 30 жовтня 2019 року. До кінця 2022 року відклали і видачу студентських та учнівських квитків, які є носіями електронного квитка.