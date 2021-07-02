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    Зі столичного транспорту зникли кондуктори

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    Штат кондукторів налічував до тисячі чоловік - Зі столичного транспорту зникли кондуктори
    Штат кондукторів налічував до тисячі чоловік
    Фото з відкритих джерел

    Частина кондукторів посилила штат контролерів

    Із 1 липня у наземному транспорті Києва вже немає кондукторів, які продають квитки на проїзд в тролейбусах, трамваях і автобусах. Як повідомили «Сьогодні» у «Київпастрансі», частина колективу переведена на іншу посаду.

    «Посада кондуктора офіційно скасована. Частина співробітників, які виконували цю роботу, переведені на суміжні професії. А саме ними посилено штат контролерів, які перевіряють оплату проїзду в міському транспорті», – повідомили в комунальному підприємстві.

    Там зазначають, що штат кондукторів налічував до тисячі чоловік. Частині з них довелося звільнитися, оскільки вони не підходять на роботу контролерами за віком.

    На підприємстві закликають пасажирів справно оплачувати проїзд в міському наземному транспорті, оскільки контроль буде посилено на всіх маршрутах. До речі, штраф – 160 гривень.

    Нагадаємо, проїзд у трамваях, тролейбусах, автобусах і фунікулері можна оплатити за допомогою е-квитка.

    Як відомо, на сайті КМДА оприлюднили розпорядження, згідно з яким е-квитки повинні будуть запрацювати на всіх маршрутах громадського транспорту в Києві до 1 січня 2023 року.

    Зараз е-квиток працює в метро і транспорті «Київпастрансу» (трамваї, тролейбуси, великі автобуси). За попереднім розпорядженням КМДА, система мала запрацювати в маршрутках до 1 липня 2021-го.

    Також до кінця 2022 року відклали дослідницьку експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Спочатку цей етап повинні були завершити до 30 жовтня 2019 року. До кінця 2022 року відклали і видачу студентських та учнівських квитків, які є носіями електронного квитка.

    Теги: Київ громадський транспорт Київпастранс квиток
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    Зі столичного транспорту зникли кондуктори