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    «Київпастранс» купує нові кабіни для київського фунікулера

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    «Київпастранс» купує нові кабіни для київського фунікулера

    Одночасно з закупівлею вагонів буде проводитись навчання персоналу

    Дві кабіни для столичного фунікулера вартістю майже 6,5 млн євро будуть закуплені на тендері, оголошеному Комунальним підприємством «Київпастранс». Про це повідомляє «Ліга» з посиланням на дані в системі тендерів ЄС.

    Вартість кабін вказана без ПДВ та, при необхідності, без митних зборів. Дедлайн прийому заявок – 24 березня. Терміни завершення тендеру – не пізніше вересня 2022 року. Кабіни в столичному фунікулері не оновлювалися з 1984 року.

    Одночасно з кабінами «Київпастранс» закупить інструменти, обладнання, системи швидкої зарядки, запчастини, а також послуги з навчання персоналу. Закупівля пройде в рамках проекту «Міський громадський транспорт України II» і реалізується спільно з Європейським інвестиційним банком.

    Протягом березня-травня 2018 року Київпастранс організовував три тендера на закупівлю кабін для фунікулера. Їх планували закупити за 232,4 млн, грн. В одному з торгів брала участь австрійська Garaventa AG, яка запропонувала поставити фунікулери за 189 млн грн. Торги не відбулися.

    Влітку 2020 року на функулері тривав плановий ремонт: спеціалісти провели ремонтні роботи в машинному залі, замінили шпали та відремонтували контактну мережу. Також були замінені колеса вагонів і частково обшивка.

    Теги: ЄС Київ громадський транспорт ПДВ ремонт навчання транспорт Київпастранс послуги фунікулер
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