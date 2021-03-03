«Київпастранс» купує нові кабіни для київського фунікулера

Одночасно з закупівлею вагонів буде проводитись навчання персоналу

Дві кабіни для столичного фунікулера вартістю майже 6,5 млн євро будуть закуплені на тендері, оголошеному Комунальним підприємством «Київпастранс». Про це повідомляє «Ліга» з посиланням на дані в системі тендерів ЄС.

Вартість кабін вказана без ПДВ та, при необхідності, без митних зборів. Дедлайн прийому заявок – 24 березня. Терміни завершення тендеру – не пізніше вересня 2022 року. Кабіни в столичному фунікулері не оновлювалися з 1984 року.

Одночасно з кабінами «Київпастранс» закупить інструменти, обладнання, системи швидкої зарядки, запчастини, а також послуги з навчання персоналу. Закупівля пройде в рамках проекту «Міський громадський транспорт України II» і реалізується спільно з Європейським інвестиційним банком.

Протягом березня-травня 2018 року Київпастранс організовував три тендера на закупівлю кабін для фунікулера. Їх планували закупити за 232,4 млн, грн. В одному з торгів брала участь австрійська Garaventa AG, яка запропонувала поставити фунікулери за 189 млн грн. Торги не відбулися.

Влітку 2020 року на функулері тривав плановий ремонт: спеціалісти провели ремонтні роботи в машинному залі, замінили шпали та відремонтували контактну мережу. Також були замінені колеса вагонів і частково обшивка.