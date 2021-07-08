Заторів більше не буде? На дорогах Києва впроваджують «розумну» систему

На дорогах Києва запрацює інтелектуальна система регулювання потоків транспорту

Київ впроваджує нову інтелектуальну транспортну систему відеонагляду, яка допоможе регулювати транспортні потоки на вулицях міста та попереджати появу заторів. Про це повідомляє Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Основна мета інтелектуальної транспортної системи (ІТС) – врівноважити навантаження на дорогах, аби якісно організувати роботу громадського транспорту.

У Департаменті зазначають, що ІТС допоможе організувати роботу міського транспорту таким чином, аби автобуси, маршрутні таксі, тролейбуси чи трамваї рухалися чітко згідно з розкладом, а містяни могли знати конкретний час прибуття транспорту на зупинки.

Департамент разом із КП «Інформатика» та Управлінням патрульної поліції у Києві визначили ключові локації, де трафік найінтенсивніший. З них інтелектуальна система відеонагляду розпочне аналіз та розрахунок регуляції.

На першому етапі у тестовому режимі камери ІТС аналізуватимуть: перехрестя б-ру Лесі Українки, вул. Басейної, вул. Мечникова та вул. Льва Толстого; площу Перемоги та Європейську площу.

Загалом було визначено 65 ключових магістралей та виїздів з міста, на яких має запрацювати інтелектуальна система відеоаналізу транспортних потоків.

Після аналізу трафіку та розрахунку транспортних моделей місто зможе збалансувати потоки машин, коригувати роботу світлофорів та збалансувати обмеження на в’їзд для вантажного транспорту.

Нагадаємо, за прогнозом експертів, протягом наступних десяти років транспортна система Києва досягне критичної точки і до 2030-го дороги столиці нагадуватимуть Таїланд – з хаотичним трафіком і надміром індивідуального транспорту такого як скутери та електросамокати.