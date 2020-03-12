Київський півмарафон перенесено через коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нову дату проведення марафону буде анонсовано пізніше

Київський міжнародний півмарафон 10th Work.ua Kyiv Half Marathon перенесено у зв’язку із введенням протиепідемічних заходів та обмежень для попередження розповсюдження коронавірусу. Про це повідомив організатор заходу – компанія Run Ukraine.

Організатор запевнив, що не розглядає варіанту скасування заходу. Як ідеться у заяві Run Ukraine, півмарафон буде проведений у 2020 році, але в інші дати, у другій половині року.

Нову дату 10th Work.ua Kyiv Half Marathon буде анонсовано після її погодження.

Раніше планувалося, що марафон відбудеться 4-5 квітня.

Згодом у зв'язку з поширенням коронавірусу в світі організатор заходу змінив правила. Зокрема, Київський напівмарафон відбудеться без участі іноземців.

Як вже відомо, 11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.