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    Київський півмарафон перенесено через коронавірус

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    Київський півмарафон перенесено через коронавірус

    Нову дату проведення марафону буде анонсовано пізніше

    Київський міжнародний півмарафон 10th Work.ua Kyiv Half Marathon перенесено у зв’язку із введенням протиепідемічних заходів та обмежень для попередження розповсюдження коронавірусу. Про це повідомив організатор заходу – компанія Run Ukraine.

    Організатор запевнив, що не розглядає варіанту скасування заходу. Як ідеться у заяві Run Ukraine, півмарафон буде проведений у 2020 році, але в інші дати, у другій половині року.

    Нову дату 10th Work.ua Kyiv Half Marathon буде анонсовано після її погодження.

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    Раніше планувалося, що марафон відбудеться 4-5 квітня.

    Згодом у зв'язку з поширенням коронавірусу в світі організатор заходу змінив правила. Зокрема, Київський напівмарафон відбудеться без участі іноземців.

    Як вже відомо, 11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

    Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. 

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

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