  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Через коронавірус на Київський півмарафон не допустять іноземців

    • Розсилка
    Так яскраво Київський напівмарафон виглядав торік - Через коронавірус на Київський півмарафон не допустять іноземців
    Так яскраво Київський напівмарафон виглядав торік
    Інформатор

    При цьому організатори моніторять ситуацію і не виключають додаткових заходів безпеки

    Київський 10-й міжнародний напівмарафон, який відбудеться в столиці 4-5 квітня, цьогоріч змінює правила. Зміни внесли в зв'язку з поширенням нового епідемії коронавірусу в світі.

    Цьогоріч Київський напівмарафон відбудеться без участі іноземців. Про це організатори Kyiv Half Marathon сповістили у спеціальній заяві.

    Серед змін, які повинні підвищити безпеку учасників, варто виділити наступні тези:

    - до участі в старті не допустять іноземних спортсменів, зокрема й елітних атлетів;

    - усі волонтери та оргкомітет під час заходу будуть забезпечені одноразовими рукавичками і масками;

    - час перебування учасників в стартових коридорах обмежать до 15 хвилин (згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я). Кожна хвиля учасників буде заходити в стартовий коридор окремо;

    - медалі на фініші вручатимуть у руки, а не одягати на шию спортсмена.

    «У Run Ukraine» створений оперативний штаб, який постійно моніторить стан захворюваності і буде реагувати на зміну епідеміологічної ситуації в Україні», - йдеться в офіційній заяві.

     Читайте також: Міжнародні легкоатлетичні змагання в Івано-Франківську не думають зривати через коронавірус
    Київ легкоатлетичні змагання напівмарафон легка атлетика коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ