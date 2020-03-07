Через коронавірус на Київський півмарафон не допустять іноземців



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Так яскраво Київський напівмарафон виглядав торік Інформатор

При цьому організатори моніторять ситуацію і не виключають додаткових заходів безпеки

Київський 10-й міжнародний напівмарафон, який відбудеться в столиці 4-5 квітня, цьогоріч змінює правила. Зміни внесли в зв'язку з поширенням нового епідемії коронавірусу в світі.

Цьогоріч Київський напівмарафон відбудеться без участі іноземців. Про це організатори Kyiv Half Marathon сповістили у спеціальній заяві.

Серед змін, які повинні підвищити безпеку учасників, варто виділити наступні тези:

- до участі в старті не допустять іноземних спортсменів, зокрема й елітних атлетів;

- усі волонтери та оргкомітет під час заходу будуть забезпечені одноразовими рукавичками і масками;

- час перебування учасників в стартових коридорах обмежать до 15 хвилин (згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я). Кожна хвиля учасників буде заходити в стартовий коридор окремо;

- медалі на фініші вручатимуть у руки, а не одягати на шию спортсмена.

«У Run Ukraine» створений оперативний штаб, який постійно моніторить стан захворюваності і буде реагувати на зміну епідеміологічної ситуації в Україні», - йдеться в офіційній заяві.