ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу



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Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Країни закликали боротися з поширенням хвороби

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила, що спалах коронавірусу можна характеризувати як пандемію. Про це повідомив генеральний директор організації Тедрос Гебреісус.

BREAKING: The World Health Organization (WHO) already describe the #COVID19 outbreak as a PANDEMIC!



"We have never before seen a pandemic sparked by a coronavirus." - Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO Chief pic.twitter.com/B8TjRoYo6y — EarthShakerPH (@earthshakerph) March 11, 2020

Нагадаємо, у Болгарії заявили про першу смерть від коронавірусу. Також в Угорщині оголосили надзвичайний стан через коронавірус

Як відомо, сьогодні у Запоріжжі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус.

Також повідомлялося, що сьогодні з «Борисполя» госпіталізували пасажира з підозрою на коронавірус.

У пресслужбі аеропорту «Главкому» повідомили, що о 13.25 приземлився літак авіакомпанії Flydubai рейсу «Дубай -Київ», в якому перебував пасажир з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

Як повідомлялося, станом на 11 березня кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 119 284 осіб. У 70 882 виявлених випадків захворювання одужали 66 582 (94%), померли 4300 (6%).