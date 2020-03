ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу

Країни закликали боротися з поширенням хвороби

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила, що спалах коронавірусу можна характеризувати як пандемію. Про це повідомив генеральний директор організації Тедрос Гебреісус.

