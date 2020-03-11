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    ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу

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    ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу
    Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

    Країни закликали боротися з поширенням хвороби

    Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила, що спалах коронавірусу можна характеризувати як пандемію. Про це повідомив генеральний директор організації Тедрос Гебреісус.

    Нагадаємо, у Болгарії заявили про першу смерть від коронавірусу. Також в Угорщині оголосили надзвичайний стан через коронавірус

    Як відомо, сьогодні у Запоріжжі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус.

    Також повідомлялося, що сьогодні з «Борисполя» госпіталізували пасажира з підозрою на коронавірус.

    У пресслужбі аеропорту «Главкому» повідомили, що о 13.25 приземлився літак авіакомпанії Flydubai рейсу «Дубай -Київ», в якому перебував пасажир з підозрою на коронавірус.

    Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. 

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

    Як повідомлялося, станом на 11 березня кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 119 284 осіб. У 70 882 виявлених випадків захворювання одужали 66 582 (94%), померли 4300 (6%).

    надзвичайний стан хвороби карантин ВООЗ коронавірус
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