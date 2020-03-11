ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу
Країни закликали боротися з поширенням хвороби
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила, що спалах коронавірусу можна характеризувати як пандемію. Про це повідомив генеральний директор організації Тедрос Гебреісус.
BREAKING: The World Health Organization (WHO) already describe the #COVID19 outbreak as a PANDEMIC!— EarthShakerPH (@earthshakerph) March 11, 2020
"We have never before seen a pandemic sparked by a coronavirus." - Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO Chief pic.twitter.com/B8TjRoYo6y
Нагадаємо, у Болгарії заявили про першу смерть від коронавірусу. Також в Угорщині оголосили надзвичайний стан через коронавірус
Як відомо, сьогодні у Запоріжжі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус.
Також повідомлялося, що сьогодні з «Борисполя» госпіталізували пасажира з підозрою на коронавірус.
У пресслужбі аеропорту «Главкому» повідомили, що о 13.25 приземлився літак авіакомпанії Flydubai рейсу «Дубай -Київ», в якому перебував пасажир з підозрою на коронавірус.
Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.
Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.
Як повідомлялося, станом на 11 березня кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 119 284 осіб. У 70 882 виявлених випадків захворювання одужали 66 582 (94%), померли 4300 (6%).