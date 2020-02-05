Видатний ефіопський бігун Абаді Хадіс несподівано помер у віці 22 років



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Хадіс - один з п'яти спортсменів в історії, хто пробіг 5 км менш ніж за 13 хвилин, 10 км - менш ніж за 27 хвилин, напівмарафон - менш ніж за 59 хвилин

Ефіопський бігун на довгі дистанції Абаді Хадіс помер у віці 22 років, повідомила прес-служба Всесвітньої легкоатлетичної асоціації (World Athletics). Причини смерті не називаються.

Хадіс у 2016 році став найшвидшим серед атлетів U20 на 5 тисяч і 10 тисяч метрів, показавши результати 13.02,49 і 26.57,88 відповідно.

У тому ж році він представляв Ефіопію на Олімпійських іграх в Ріо, де зайняв 15-е місце на дистанції 10 тисяч метрів.

Хадіс двічі ставав третім на етапах «Діамантової ліги» в 2018 році.

Він також є бронзовим призером чемпіонату світу з кросу 2017 року.

Його останнім турніром був чемпіонат світу з легкої атлетики в Досі.

Хадіс - один з п'яти спортсменів в історії, хто пробіг 5 тисяч метрів менш ніж за 13 хвилин, 10 тисяч метрів - менш ніж за 27 хвилин, напівмарафон - менш ніж за 59 хвилин.