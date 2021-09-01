Київський метрополітен нагадав школярам правила проїзду

До 31 грудня 2021 року передбачено прохід за учнівським квитком старого зразка для безоплатного проїзду в міському пасажирському транспорті

Батьки учнів усіх шкіл Києва можуть замовити електронний учнівський квиток онлайн

З початком нового навчального року школярам і їхнім батькам нагадують про правила проїзду в київському метрополітені. Міською цільовою програмою «Турбота» 2019-2021 до 31 грудня 2021 року передбачено прохід за учнівським квитком старого зразка для безоплатного проїзду в міському пасажирському транспорті. Про це повідомляють у Київському метрополітені.

Також батьки учнів усіх шкіл Києва можуть замовити електронний учнівський квиток онлайн.

Для замовлення батькам чи опікунам потрібно:

зареєструватись на порталі scard.kyivcity.gov.ua, де можна подати заявку на учнівський е-квиток.

дані в системі підтверджує працівник школи, де навчається дитина.

валідована заявка передається на виробництво: за всіма етапами можна слідкувати у своєму кабінеті.

отримати готові е-квитки учні, як і раніше, зможуть у своїх школах.

«Згодом поступово електронними учнівськими квитками будуть забезпечені всі школярі столиці без зайвих довідок, заяв та відвідин адмінустанов. Наразі система оператором якої є комунальне підприємство „ГіОЦ“ працює у тестовому режимі», — зазначають у метрополітені.

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