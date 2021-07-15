Паперові талони вийшли з обігу: де придбати е-квиток (карта)

У Києві діє понад 2 тисячі місць для поповнення транспортних карт і купівлі QR-квитків для проїзду

У Києві остаточно вийшли з обігу талони на проїзд у комунальному громадському транспорті, що можна було придбати у кондукторів. Усі поїздки тепер цифровізовано в електронні квитки.

Пресслужба Київської міської держадміністрації нагадала, що у Києві діє понад 2 тисячі місць для поповнення транспортних карт і купівлі QR-квитків для проїзду у громадському транспорті.

Наразі в Києві діють:

198 терміналів самообслуговування на зупинках наземного транспорту та 304 термінали на 52 станціях метрополітену. У терміналах можна купити або поповнити транспортну карту та придбати QR-квитки.

У терміналах можна купити або поповнити транспортну карту та придбати QR-квитки. Близько 1800 терміналів Easy Pay. Easy Pay надає можливість поповнити транспортну карту.

Easy Pay надає можливість поповнити транспортну карту. Близько 322 Т-кіосків. У Т-кіосках можна придбати транспортну карту.

У Т-кіосках можна придбати транспортну карту. Каси на 52 станціях метрополітену. У касах можна придбати чи поповнити транспортну карту, а також купити QR-квиток.

Із усіма точками продажу та поповнення можна ознайомитися на міській мапі.

Крім того, із січня 2021 для зручної оплати проїзду міський застосунок «Київ Цифровий» надає сервіс поповнення транспортної карти та купівлі QR-квитків. За номером та пін-кодом транспортну карту можна прив’язати до застосунку, щоб поповнювати її з банківської картки в будь-яку слушну мить.

Оплата проїзду QR-квитками здійснюється у «Київ Цифровий» з екрану смартфона. У застосунку можна також придбати квиток для іншого користувача. Щоб надіслати QR-квиток на електронну пошту або в зручний месенджер, потрібно лише натиснути кнопку «Поділитися квитком».

Поповнення транспортної картки на 50 поїздок дає економію в 1,5 грн на кожній поїздці та заощаджує не лише час, але й кошти. Крім того, однією транспортною карткою можна оплатити проїзд за декількох осіб.

Як повідомлялося, з 1 липня у наземному транспорті Києва вже немає кондукторів, які продають квитки на проїзд в тролейбусах, трамваях і автобусах.

Контролери-касири (кондуктори) отримали пропозицію перейти на посаду контролера, або інші вільні вакансії в підприємстві. Лише за вчора близько 370 співробітників прийняли пропозицію перейти в службу контролю, і процес перепрофілювання триває. Усі, хто не продовжив співпрацю з підприємством, повністю отримали вихідну допомогу.

Як відомо, на сайті КМДА оприлюднили розпорядження, згідно з яким е-квитки повинні будуть запрацювати на всіх маршрутах громадського транспорту в Києві до 1 січня 2023 року.

Зараз е-квиток працює в метро і транспорті «Київпастрансу» (трамваї, тролейбуси, великі автобуси). За попереднім розпорядженням КМДА, система мала запрацювати в маршрутках до 1 липня 2021-го.

Також до кінця 2022 року відклали дослідницьку експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Спочатку цей етап повинні були завершити до 30 жовтня 2019 року. До кінця 2022 року відклали і видачу студентських та учнівських квитків, які є носіями електронного квитка.