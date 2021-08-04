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    Батьки столичних школярів можуть замовити учнівський е-квиток: як це зробити

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    В обіг запускають&nbsp;учнівський е-квиток - Батьки столичних школярів можуть замовити учнівський е-квиток: як це зробити
    В обіг запускають учнівський е-квиток
    Фото: Департамент інформаційно-комунікаційних технологій

    Учнівський квиток старого зразка діятиме до кінця 2021 року

    У батьків столичних школярів з’явилася можливість замовити електронний учнівський квиток онлайн, який поки що працюватиме в тестовому режимі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Департамент інформаційно-комунікаційних технологій.

    Як замовити електронний учнівський квиток

    Для замовлення батькам чи опікунам потрібно:

    • зареєструватись на порталі scard.kyivcity.gov.ua, де можна подати заявку на учнівський е-квиток;
    • далі дані в системі підтверджує працівник школи, де навчається дитина;
    • валідована заявка передається на виробництво.

    За всіма етапами можна слідкувати у своєму кабінеті.

    Отримати готові е-квитки учні, як і раніше, зможуть у своїх школах.

    Наразі система працює у тестовому режимі.

    Скільки часу ще діятиме учнівський квиток старого зразка

    За міською цільовою програмою «Турбота», до 31 грудня 2021 року учні можуть продовжувати користуватися своїми старими учнівськими квитками для безоплатного проїзду в міському пасажирському транспорті.

    Згодом поступово електронними учнівськими квитками будуть забезпечені всі школярі столиці без зайвих довідок, заяв та відвідин адмінустанов.

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    Теги: Київ громадський транспорт школа квиток учні
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    Батьки столичних школярів можуть замовити учнівський е-квиток: як це зробити