«Київтеплоенерго» витратить 47 млн грн на технічне переоснащення труби ТЕЦ



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Роботи проводитимуться у квітні-жовтні 2019-2020 років

КП «Київтеплоенерго» 19 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Спецвисотбуд» технічне переоснащення димової труби висотою 270 м ТЕЦ-6 у Деснянському районі за 47,50 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

У квітні-жовтні 2019-2020 років переоснастять засоби механізації, оснастку, риштування, внутрішню і зовнішню поверхні залізобетонної оболонки, карнизні плити перекриття оголовка, кремнійбетонний газовідвідний стовбур, вимощення, міжмайданчикові сходи, дверні прорізи, світлофорний майданчик, металоконструкції міжтрубного простору та кріплення газовідвідного ствола, а також замінять ущільнювальний шнур, нанесуть антикорозійне покриття металоконструкцій та влаштують світлоогородження.

За підсумковою відомістю ресурсів без доставки і ПДВ, найбільше коштів піде на продукцію компанії «Sika AG» (Швейцарія).

Трикомпонентна шпаклівка Sikagard 720 EpoCem на 13,08 млн грн. коштує 169 грн/кг. На ринку її можна знайти у роздрібному продажу за співставною ціною – по 166–168 грн/кг.

Ґрунтовка Sikagard 702W на 3,99 млн грн коштує 2048 грн/кг. У відкритих джерелах вона продається залежно від обсягу замовлення по 1 696-2 698 грн/л, що в перерахунку через густину 0,9 кг/л становить 1 884-2 998 грн/кг. З огляду на замовлення для підряду «Київтеплоенерго» в обсязі 1 949 кг, тендерна ціна може дещо перевищувати ринкову.

На заробітну плату піде 6,67 млн грн, тобто 14% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 2% – 763 тис. грн.

Ціна угоди на 7% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 50,96 млн грн.

Джерело: Наші гроші